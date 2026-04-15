Beim bundesweiten "Blitzermarathon" in dieser Woche (zuweilen auch "Speedweek" genannt) müssen Autofahrer neben versteckten Blitzern auch mit Verkehrskontrollen rechnen. Darf die Polizei dabei auch auf dem Handy nach Blitzer-Apps suchen? Die Rechtslage. Darf die Polizei bei einer Verkehrskontrolle mein Smartphone überprüfen, um nachzusehen, ob dort eine Blitzer-App läuft? Antwort: Es kommt darauf an. Nach Paragraf 23 Abs. 1c der Straßenverkehrsordnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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