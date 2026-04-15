Merck & Co. (MRK): Die Bullen lauern an der 20-Tagelinie!

Konsolidierung auf hohem Niveau!

Rückblick

Die Aktie von Merck befindet sich in einer Korrekturphase innerhalb eines starken Aufwärtstrends. Der Markt "atmet durch", nachdem die Kurse schnell gestiegen sind. Um das Chartbild abzurunden, werfen wir später einen Blick auf die aktuellen News, die diesen Trend stützen oder gefährden könnten.

Merck & Co.-Aktie: Chart vom 15.04.2026, Kürzel: MRK, Kurs: 118.76 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Zwischen Anfang März und Mitte April sehen wir eine Seitwärts- bis leichte Abwärtskonsolidierung nach einem starken Anstieg. Kann der EMA 20 nach dem jüngsten Pullback nachhaltig zurückerobert werden, wäre dies ein bullisches Zeichen.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Kurs unter die 50-Tagelinie fallen, würde sich das Bild eintrüben. Ein Test des Pivot-Tiefs bei 112.50 US-Dollar könnte rasch folgen.

Meinung

Erst vor wenigen Tagen hat die US-Gesundheitsbehörde FDA ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für Ifinatamab Deruxtecan gewährt - ein wichtiger Hoffnungsträger zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs. Merck hat auch ein Übernahmeangebot für Terns Pharmaceuticals gestartet, um seine Pipeline im Bereich Onkologie und Stoffwechselerkrankungen zu stärken. Das zeigt, dass Merck aggressiv investiert, um den bevorstehenden Patentverlust von Keytruda (dem aktuellen Top-Seller) abzufedern.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 296.29 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 983.32 Mio. USD

Meine Meinung zu Merck & Co. ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 15.04.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.