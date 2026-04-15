Make Japan Great Again? Während die US-Märkte im Frühjahr 2026 nervös wie ein Eichhörnchen auf Koffein zwischen Inflationsangst und Rezessionssorgen hin- und herspringen, herrscht in Tokio eine fast schon unheimliche Stärke. Der Nikkei 225 und der MSCI Japan performen nicht nur - sie zelebrieren eine Renaissance. Aber warum steigt die älteste Industrienation, während Amerika wankt und welche Aktien tragen den Aufschwung? Das Takaichi-Beben hat erst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de