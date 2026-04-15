Bei der Alte Leipziger und der Hallesche verlief das Jahr 2025 bilanziell rundum zufriedenstellend, teilte die Unternehmensgruppe in ihrem Jahrespressegespräch am Mittwoch mit. Aber: Die Branchenlandschaft sorgt für Herausforderungen, u. a. wegen KI, Konsolidierung und der Altersvorsorgereform Die ALH Gruppe hat 2025 als erfolgreiches Geschäftsjahr abgeschlossen, meldeten Vorstände der Gruppe um Vorsitzenden Christoph Bohn im Jahrespressegespräch am Mittwochvormittag. Der Gesamtumsatz lag Ende 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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