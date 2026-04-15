Aixtron mit zweistelligem Kursplus

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Vorläufige Quartalszahlen erhöhen die Prognosen für das Geschäftsjahr 2026.





Die Aixtron-Aktie legte im Vormittagshandel deutlich zu und lag zwischenzeitlich um mehr als 18 % im Plus. Auslöser waren eine angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie vorläufige Q1-Zahlen. Als Treiber nennt der Halbleiteranlagenhersteller eine stärker als erwartete Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik.



Der Auftragseingang stieg im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um rund 30 % auf etwa 171 Mio. Euro, davon entfielen rund 65 % auf die Optoelektronik. Der vorläufige Umsatz lag bei ca. 59 Mio. Euro und damit im eigenen Prognoserahmen.



Belastet wurde das vorläufige Quartalsergebnis durch einen Einmalaufwand im Zusammenhang mit einer Personalmaßnahme: Der Bruttogewinn sank von ca. 34,1 Mio. Euro (Q1 2025) auf rund 11 Mio. Euro. Der Cashflow stieg hingegen in Q1 2026 vorläufig von ca. 224,6 Mio. Euro auf etwa 273 Mio. Euro.



Für 2026 erhöhte Aixtron die Umsatzprognose von 520 Mio. Euro auf 560 Mio. Euro (jeweils ±30 Mio. Euro) und hob zudem die Erwartungen für Brutto- und EBIT-Marge an.









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Quelle: HSBC





















