FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 16. April
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz
07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen
07:00 CHE: DocMorris, Q1-Umsatz
07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen
08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz
08:30 ITA: Banca Generali, Hauptversammlung
09:00 DEU: Bosch, Jahrespressekonferenz, Renningen
09:00 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz
10:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Hauptversammlung, Berlin 10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung
11:00 DEU: VDMA, Online-Pk Großanlagenbau
12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen
12:30 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen
12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen
12:30 USA: KeyCorp, Q1-Zahlen
13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen
13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen
14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung
15:30 USA: Texas Instruments, Hauptversammlung
17.50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert)
22:00 USA: Alcoa, Q1-Zahlen
22:01 USA: Netflix, Q1-Zahlen
23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Fuchs, Capital Markets Day
FRA: Kering, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
04:00 CHN: BIP Q1/26
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 3/26
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/36
08:00 GBR: BIP 2/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 2/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 2/26
08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 3/26
09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/26
15:15 USA: Industrieproduktion 3/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 3/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 LUX: EuGH urteilt zur ungarischen C02-Steuer auf Emissionen bei kostenlosen EU-Zertifikaten für Ausstoß, Luxemburg
11:00 DEU: Verhandlung im Fall der Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen u.a. gegen das Energieunternehmen Stromio, Hamm
12:00 DEU: Online-Vorstellung der Studie «Zukunftsquote» zum Anteil von Zukunftsinvestitionen am Bundeshaushalt 2025 des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim und dem WWF Deutschland, Berlin
DEU: Fortsetzung Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank 18.45 Uhr: Gemeinsame Pressekonferenz mit Bundesbankpräsident Nagel und Bundesfinanzminister Klingbeil °
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