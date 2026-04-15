Mainz (ots) -
Woche 18/26
Sa., 25.4.
Bitte Programmänderung ab 17.00 Uhr beachten:
17.00 heute Xpress
17.05 Länderspiegel
17.30 ZDF.reportage (VPS 17.35)
Luxusverkäufer in Deutschland
18.00 sportstudio live (fub/HD/AD/UT)
UEFA Women's Champions League
FC Bayern München - FC Barcelona
Halbfinale, Hinspiel
Übertragung aus München
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Katja Streso
Expertin: Kathrin Lehmann
In der Halbzeitpause:
gegen 19.00 heute
gegen 19.07 Wetter (VPS 19.20)
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)
Die Serie "SOKO München" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:
Sa., 02.05. Ungleiche Brüder
Sa., 09.05. Einbruch
Sa., 16.05. Tod in Bestzeit
Sa., 23.05. Im Angesicht des Todes
Sa., 06.06. Affenliebe
Die Serie "Die Bergretter" um 19.25 verschiebt sich wie folgt:
Sa., 02.05. Dieses eine Leben (1)
Sa., 09.05. Dieses eine Leben (2)
\u2003
Woche 19/26
So., 3.5.
Bitte Programmänderung ab 16.15 Uhr beachten:
16.15 sportstudio live (VPS 16.14/fub/HD/AD/UT)
UEFA Women's Champions League
FC Barcelona - FC Bayern München
Halbfinale, Rückspiel
Übertragung aus Barcelona
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Sven Voss
Expertin: Kathrin Lehmann
In der Halbzeitpause:
gegen 17.20 heute Xpress (VPS 17.00)
gegen 17.25 Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche (VPS 18.55)
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
("Die Rosenheim-Cops: Habe die Ehre" und "Waldmanns Heil" entfallen. "Der Alte" verschiebt sich auf 4.05 Uhr.)
18.35 Terra X (HD)
Entfesselungskünstler Houdini - Spiel mit dem Tod
Deutschland 2026
Im Streaming: 3. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 3. Mai 2036
(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen.)
----------------------
Bitte Programmänderung ab 4.05 Uhr beachten:
4.05 Der Alte (VPS 18.00)
5.05 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.05)
5.10- Berlin direkt (VPS 4.40)
5.30
("ZDF.reportage" um 5.00 Uhr entfällt.)
\u2003
Woche 20/26
Sa., 9.5.
Bitte Programmänderung beachten:
19.25 Die Bergretter (VPS 19.24)
Dieses eine Leben (2)
(Text und weitere Angaben s. 2.5.2026)
Die Serie "Der Bergdoktor" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:
Sa., 16.05. Wechselwirkungen (1)
Sa., 23.05. Wechselwirkungen (2)
Sa., 06.06. Zwei Gesichter (1)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6256195
Woche 18/26
Sa., 25.4.
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17.00 heute Xpress
17.05 Länderspiegel
17.30 ZDF.reportage (VPS 17.35)
Luxusverkäufer in Deutschland
18.00 sportstudio live (fub/HD/AD/UT)
UEFA Women's Champions League
FC Bayern München - FC Barcelona
Halbfinale, Hinspiel
Übertragung aus München
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Katja Streso
Expertin: Kathrin Lehmann
In der Halbzeitpause:
gegen 19.00 heute
gegen 19.07 Wetter (VPS 19.20)
(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)
Die Serie "SOKO München" um 18.00 Uhr verschiebt sich wie folgt:
Sa., 02.05. Ungleiche Brüder
Sa., 09.05. Einbruch
Sa., 16.05. Tod in Bestzeit
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Die Serie "Die Bergretter" um 19.25 verschiebt sich wie folgt:
Sa., 02.05. Dieses eine Leben (1)
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\u2003
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So., 3.5.
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UEFA Women's Champions League
FC Barcelona - FC Bayern München
Halbfinale, Rückspiel
Übertragung aus Barcelona
Kommentatorin: Claudia Neumann
Moderation: Sven Voss
Expertin: Kathrin Lehmann
In der Halbzeitpause:
gegen 17.20 heute Xpress (VPS 17.00)
gegen 17.25 Aktion Mensch - Glückszahlen der Woche (VPS 18.55)
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich
("Die Rosenheim-Cops: Habe die Ehre" und "Waldmanns Heil" entfallen. "Der Alte" verschiebt sich auf 4.05 Uhr.)
18.35 Terra X (HD)
Entfesselungskünstler Houdini - Spiel mit dem Tod
Deutschland 2026
Im Streaming: 3. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 3. Mai 2036
(Weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen.)
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Bitte Programmänderung ab 4.05 Uhr beachten:
4.05 Der Alte (VPS 18.00)
5.05 Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 4.05)
5.10- Berlin direkt (VPS 4.40)
5.30
("ZDF.reportage" um 5.00 Uhr entfällt.)
\u2003
Woche 20/26
Sa., 9.5.
Bitte Programmänderung beachten:
19.25 Die Bergretter (VPS 19.24)
Dieses eine Leben (2)
(Text und weitere Angaben s. 2.5.2026)
Die Serie "Der Bergdoktor" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt:
Sa., 16.05. Wechselwirkungen (1)
Sa., 23.05. Wechselwirkungen (2)
Sa., 06.06. Zwei Gesichter (1)
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6256195
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