© Foto: ChatGPTDer Iran-Konflikt trieb den US-Dollar auf Höhenflüge, doch jetzt stürzt die Währung auf Vor-Kriegs-Niveau. Die weitere Talfahrt scheint garantiert. Eine Analyse der neuen Realität.Es ist eine paradoxe Situation an den Devisenmärkten: Während die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten die Weltordnung weiterhin in Atem halten, verliert die vermeintlich sicherste Währung der Welt massiv an Boden. Der US-Dollar-Index (DXY), der die Entwicklung des Greenback gegenüber den sechs wichtigsten Weltwährungen widerspiegelt, hat mittlerweile alle Gewinne seit Ausbruch des Iran-Konflikts Ende Februar wieder abgegeben. Das ist kein Zufall, sondern die Bestätigung einer lang gehegten These, sagt George …Den vollständigen Artikel lesen
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