Discovery Silver hat sich mit Porcupine zum Goldproduzenten entwickelt, liefert starken Cashflow und meldet zugleich hochgradige Bohrergebnisse. Mit Cordero und dem angekündigten Zukauf bleibt die Story breit aufgestellt

- Anzeige/Werbung - Diese Marketingmitteilung wurde im Auftrag von Discovery Silver Corp. erstellt! Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit Discovery Silver Corp. einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 15.04.2026, 17:50 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im Rohstoffsektor trennt sich die Spreu vom Weizen oft genau dann, wenn auf eine große Übernahme auch belastbare Quartalszahlen folgen müssen. Discovery Silver Corp (WKN: A3CM15) hat diesen Schritt 2025 vollzogen: Aus dem Entwickler des Silberprojekts Cordero wurde mit dem Erwerb des Porcupine Complex ein produzierender Goldwert mit laufendem Mittelzufluss.

Damit hat sich das Profil des Unternehmens spürbar verändert. Heute steht Discovery nicht mehr nur für die langfristige Option auf ein großes Silberprojekt in Mexiko, sondern zugleich für aktive Goldförderung in Ontario, laufende Bohrprogramme im Timmins-Camp und zusätzlicheExpansionsoptionen, die 2026 bereits greifbarer geworden sind.

Gerade diese Mischung macht die Gesellschaft interessant: Cordero bleibt der große Silber-Werttreiber, während Porcupine bereits Zahlen, Cashflow und operative Hebel liefert. Hinzu kommt mit der angekündigten Übernahme der Kidd Operations ein weiterer strategischer Baustein, der die Wachstumsstory in Timmins nochmals verbreitern könnte.

Discovery Silver Corp. (WKN: A3CM15) ist heute zweigleisig aufgestellt. Einerseits besitzt das Unternehmen mit Cordero in Chihuahua weiterhin ein vollständig eigenes Großprojekt im Silbersektor. Andererseits wurde mit dem am 15. April 2025 abgeschlossenen Erwerb des Porcupine Complex aus Discovery ein kanadischer Goldproduzent mit mehreren aktivenBetrieben.

Cordero bleibt dabei das strategische Silber-Fundament. Laut Machbarkeitsstudie vom Februar 2024 weist das Projekt einen Nach-Steuer-NPV5 von 1,2 Mrd. USD, eine IRR von 22 Reserven von 302 Mio. Unzen Silber, 840.000 Unzen Gold, 3,0 Mrd. Pfund Blei und 5,2 Mrd.Pfund Zink aus. Discovery beschreibt Cordero damit als eines der weltweit führenden Silber-Entwicklungsprojekte.

Porcupine wiederum bringt operative Substanz ins Modell. Das Areal umfasst rund 1.400 km in und um Timmins, Ontario, und gehört zu einem der bekanntesten Goldreviere Kanadas. Seit dem Produktionsstart im Jahr 1910 wurden dort laut Unternehmen nahezu 70 Mio. Unzen Goldgewonnen. Discovery (WKN: A3CM15) verfügt damit über laufende Produktion, eine großeLandposition und zahlreiche Ziele für Ressourcenwachstum.

Entscheidend ist: Der laufende Goldbetrieb finanziert nicht nur den Alltag, sondern verschafft dem Unternehmen auch mehr Handlungsspielraum für Investitionen, Exploration und die weitereEntwicklung des Portfolios. Genau dieser Übergang vom reinen Projektentwickler zum Produzenten ist der Kern der aktuellen Unternehmensstory.

Q4 und Gesamtjahr 2025: Starke Zahlen, hoher Mittelzufluss und ambitionierte Vorgaben!

Die am 19. Februar 2026 gemeldeten Zahlen für das vierte Quartal 2025 fielen operativ und finanziell robust aus. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 274,2 Mio. USD. Discovery verkaufte 64.479 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Preis von 4.157 USD je Unze, erzielte einen Nettogewinn von 65,3 Mio. USD bzw. 0,08 USD je Aktie und kam auf ein bereinigtes Ergebnis von 113,5 Mio. USD bzw. 0,14 USD je Aktie. Die Produktion lag bei 66.718 Unzen, während sich die operativen Cash-Kosten je verkaufter Unze auf 1.185 USD verbesserten.

Auch der Mittelzufluss war stark. Im vierten Quartal flossen 163,2 Mio. USD aus dem operativen Geschäft zu, während der freie Cashflow bei 67,9 Mio. USD lag. Zum 31. Dezember 2025 verfügte Discovery über 410,7 Mio. USD an Barmitteln. Für das Geschäftsjahr 2025 - also für den Zeitraum vom 16. April bis 31. Dezember 2025 nach Abschluss der Porcupine-Übernahme - meldete das Unternehmen 180.424 Unzen Goldproduktion, 653,2 Mio. USD Umsatz, 297,0 Mio. USD EBITDA sowie 172,2 Mio. USD freien Cashflow.

Für 2026 stellt Discovery (WKN: A3CM15) weiteres Wachstum in Aussicht. Die Guidance sieht eine Goldproduktion von 260.000 bis 300.000 Unzen vor. Die operativen Cash-Kosten sollen im Gesamtjahr bei 1.250 bis 1.400 USD je verkaufter Unze liegen, während die Gesamtförderkosten mit 1.950 bis 2.250 USD je Unze angegeben werden. Wichtig für die Einordnung: Das Unternehmen erwartet einen deutlich stärkeren Verlauf in der zweiten Jahreshälfte, während Kosten und Investitionen in der ersten Jahreshälfte noch erhöht sein sollen. Damit liefert das Management zwar eine klare Wachstumsagenda, setzt sich für 2026 aber zugleich an messbarenoperativen Zielen fest. Für Anleger ist das positiv, denn die Story stützt sich damit nicht nur auf Visionen, sondern auf Kennzahlen, Fortschritte im Betrieb und konkrete Investitionsprogramme.

Bohrerfolge und Kidd-Transaktion eröffnen zusätzliche Perspektiven in Timmins!

Neben den Finanzzahlen stützen auch die jüngsten Explorationsergebnisse die operative Story. Am 10. Februar 2026 meldete Discovery (WKN: A3CM15) Resultate aus 137 Bohrlöchern über insgesamt 40.823 m, die zwischen Oktober 2025 und Januar 2026 niedergebracht wurden. Besonders auffällig waren die Treffer in der S-Zone bei Hoyle Pond mit 59,18 g/t Gold über 6,2 m einschließlich 488,0 g/t über 0,7 m, außerdem 69,34 g/t über 4,1 m sowie 28,73 g/t über 5,1 m.

Quelle: Discovery Silver Corp.

Auch außerhalb von Hoyle Pond blieb die Datenlage stark. Im TVZ-Gebiet wurden 4,10 g/t Goldüber 30,1 m gemeldet. Bei Owl Creek reichten die gemeldeten Intervalle bis 4,82 g/t über 35,7 mund 3,45 g/t über 25,0 m. In der Hauptzone von Borden kamen unter anderem 16,97 g/t über 14,7 m sowie 20,17 g/t über 7,8 m einschließlich 104,79 g/t über 1,3 m hinzu.

Quelle: Discovery Silver Corp.

Das stützt die These, dass Discovery (WKN: A3CM15) im Timmins-Camp nicht nur produziert, sondern auch reale Chancen auf Ressourcenzuwachs und zusätzliche Abbaubereiche besitzt.

Hinzu kam am 2. März 2026 der nächste strategische Schritt: Discovery (WKN: A3CM15) kündigte die Übernahme von Glencores Kidd Operations in Timmins an. Laut Unternehmen soll die Transaktion die eigene Wachstumsstrategie unterstützen, zusätzliche Verarbeitungs- und Tailings-Kapazitäten bringen und längerfristig helfen, die Goldproduktion in Timmins auf über 500.000 Unzen pro Jahr auszubauen. Der Abschluss stand zuletzt noch unter dem Vorbehaltüblicher Genehmigungen und weiterer Bedingungen.

Fazit: operative Stärke trifft auf strategische Optionen!

Discovery (WKN: A3CM15) hat 2025 einen echten Wandel vollzogen. Das Unternehmen ist nicht mehr nur die Silber-Story von Cordero, sondern inzwischen ein Goldproduzent mit hohemMittelzufluss, breiter Landposition und aktiver Explorationspipeline in Timmins. Die Zahlen aus dem vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2025 belegen, dass dieser Wandel nicht nur auf dem Papier stattfindet.

Gleichzeitig bleibt 2026 ein Umsetzungsjahr. Entscheidend werden die operative Lieferung im Porcupine-Komplex, die Kostenentwicklung, der weitere Bohrerfolg sowie - sofern abgeschlossen - die Integration der Kidd Operations sein. Gelingt das, hätte Discovery (WKN: A3CM15) sowohl auf der Gold- als auch auf der Silberseite gleich mehrere Werttreiber im Portfolio.

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Marc Ollinger

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