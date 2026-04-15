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Das spanische Label ABARCA expandiert nach Deutschland mit seiner neuen FS26-Kollektion: Tradition, Design und mediterraner Geist



15.04.2026 / 18:06 CET/CEST

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Seiner Philosophie treu bleibend, entwickelt ABARCA weiterhin nachhaltige Schuhmodelle, die von lokalen Handwerkern gefertigt und aus natürlichen sowie recycelbaren Rohstoffen zu 100 % aus Spanien hergestellt werden. Die neue Saison umfasst zudem eine Capsule Collection in Zusammenarbeit mit dem spanischen Künstler Ricardo Escavy Berlin - Die spanische Marke ABARCA , spezialisiert auf handgefertigte Juteschuhe "Made in Spain", präsentiert ihre Frühjahr-Sommer 2026 Kollektion als konsequente Weiterentwicklung ihrer Identität: mediterrane Tradition, klares Design und kompromisslose Qualität. Alle Modelle werden aus natürlichen und hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Leinen und Leder gefertigt, von Hand vernäht und mit der ikonischen pflanzlichen Jutesohle versehen. Das Ergebnis ist ein leichter, atmungsaktiver und komfortabler Schuh, der auf Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit ausgelegt ist. Seit der Gründung im Jahr 2011 setzt Abarca konsequent auf Nachhaltigkeit und regionale Produktion, arbeitet mit lokalen Handwerkern zusammen und verwendet recycelbare, nationale Rohstoffe. Jedes Modell entsteht in einem vollständig handwerklichen Prozess in Spanien und steht für Authentizität, Widerstandsfähigkeit und präzise Verarbeitung - Eigenschaften, die im deutschen Markt besonders geschätzt werden. Eine Kollektion zwischen Tradition und Gegenwart Die Frühjahr-Sommer 2026 Kollektion zeichnet sich durch eine klare, funktionale und zeitlose Formensprache aus. Inspirationen aus der Jugendkultur der 50er- und 60er-Jahre spiegeln sich in Modellen wie Mokassins, Bootsschuhen oder Wallabees wider, die zeitgemäß interpretiert werden. Elemente wie Animal Print oder ikonische Silhouetten werden in ein modernes, ausgewogenes Design übersetzt. Capsule Collection: ABARCA x Ricardo Escavy Als Neuheit präsentiert die Marke eine Capsule Collection in Zusammenarbeit mit dem spanischen Künstler Ricardo Escavy. Inspiriert von geometrischer Kunst und der Beziehung zwischen visuellen und klanglichen Elementen, überträgt die Kollektion organische Formen und farbliche Kompositionen, die an die Ästhetik der 1980er-Jahre erinnern, auf textile Oberflächen. Das Ergebnis ist eine eigenständige visuelle Identität, die die klare Designsprache von ABARCA ergänzt. Im Bereich Nachhaltigkeit hebt sich insbesondere der Einsatz des Materials TERRA (Lona Ecoworld) hervor, das aus recycelter Baumwolle und LENZING ECOVERO-Viskose aus zertifizierten erneuerbaren Quellen besteht. Die handwerkliche Färbung verleiht jedem Modell eine individuelle Note. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung hat Abarca Shoes seine internationale Präsenz in wichtigen Märkten wie Deutschland, Frankreich, Italien und Japan ausgebaut und sich im Premiumsegment über den Multibrand-Vertrieb erfolgreich positioniert. https://abarcashoes.com/

Contact Details Carla Marín Nboca Comunicacion con Imagen (Kommunikationsagentur von ABARCA) 657 607 791 carla.marin@nboca.es



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