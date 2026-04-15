Diese ETFs laufen seit Jahren beständig nach oben - kein Wunder, denn sie setzen auf echte Mega-Trends. Hier haben Anleger bis zu 56 Prozent pro Jahr einfahren können und den MSCI World deutlich geschlagen. Und auch in Zukunft könnten satte Renditen winken. Der MSCI World gilt als heiliger Gral der Geldanlage und hat auf Sicht der vergangenen drei Jahre auch solide Ergebnisse erzielt. Insgesamt stieg der Weltindex um 55 Prozent bzw. 15 Prozent anualisiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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