Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 15.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold auf 6.300 USD? Diese Aktie könnte der geheime Hebel sein
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA
Xetra
15.04.26 | 17:35
42,350 Euro
+20,35 % +7,160
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
Prime Standard
TecDAX
MDAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AIXTRON SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
40,46040,61019:03
40,51040,57019:03
Dow Jones News
15.04.2026 18:21 Uhr
241 Leser
Artikel bewerten:
(0)

XETRA-SCHLUSS/DAX hält sich über 24.000 - Aixtron haussieren nach Zahlen

DJ XETRA-SCHLUSS/DAX hält sich über 24.000 - Aixtron haussieren nach Zahlen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch mit kleinen Aufschlägen geschlossen. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 24.067 Punkte. Die Anleger setzen weiter auf eine baldige diplomatische Lösung im Irankrieg. "Die Investoren nahmen heute wohlwollend die Nachricht von US-Präsident Trump zur Kenntnis, dass die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr geöffnet sein soll", so CMC. Zudem könnten die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um einen Waffenstillstand bereits morgen fortgesetzt werden. Nach dem deutlichen Rückgang des Ölpreises der Sorte Brent tat sich am Berichtstag wenig, der Preis blieb mit 95 Dollar das Fass klar unter der wichtigen 100er-Marke.

Zunehmend setzt die beginnende Berichtssaison Akzente. Im Technologiesektor legten ASML und Aixtron gute Zahlen vor. Aixtron profitierten von der wieder neu gestarteten KI-Hausse an der Wall Street und legten gleich um 20,4 Prozent zu. Die Analysten von Citi bescheinigten Aixtron einen starken Auftragseingang im Bereich Optoelektronik. Die erfolgte Anhebung der Umsatzprognose für 2026 gleiche derweil ein leicht schwaches erstes Quartal mehr als aus. Dazu erhöhten die Analysten der Deutschen Bank das Kursziel. Die geschundene SAP-Aktie profitierte von dem günstigen Sektorumfeld und legte um 2,2 Prozent zu.

Aktien von Schaeffler rückten um 6,2 Prozent vor. Der Autozulieferer konnte Analysten mit seinem Pre-Close-Call überzeugen. Bei Jefferies wurde vor allem gelobt, dass die EBIT-Marge klar über der hauseigenen und auch der Konsensschätzung liege, was positiv sei. Bereiche wie E-Mobilität und VLS sähen besser als ihre eigenen Erwartungen aus. Die Umsatzerwartungen von Schaeffler lägen im erwarteten Rahmen.

Lufthansa fielen hingegen um 2,3 Prozent zurück. Hier wurde erneut gestreikt - und das trotz der Feiern zum 100-jährigen Firmenbestehen. Eine rasche Einigung zeichnet sich nicht ab. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) wirft der Lufthansa Group vor, sie strebe bei der Kernairline Lufthansa und Lufthansa Cargo "offenbar kein faires Schlichtungsverfahren zur Befriedung der aktuellen Tarifkonflikte an" und habe das am Vortag unterbreitete Angebot zu einer verbindlichen Schlichtung abgelehnt. Im Gefolge gaben Fraport um 1,2 Prozent nach.

Für das Hugo-Boss-Papier ging es um 0,8 Prozent nach unten. Belastend wirkten hier schwache Sektorvorgaben nach schlecht aufgenommenen Geschäftszahlen von Kering. Auch die Zahlen von Hermes sorgten an der Börse für Ernüchterung.

Heidelberger Druckmaschinen haussierten mit Aufschlägen von 7 Prozent. HD Advanced Technologies (HDAT), eine Heideldruck-Tochter, und das amerikanisch-israelische Unternehmen Ondas Autonomous Systems (OAS) haben am Heidelberg-Standort in Brandenburg an der Havel ihr Joint Venture Onberg Autonomous Systems offiziell gestartet. Onberg entwickelt und betreibt autonome Systeme zur Drohnenabwehr. Das Joint Venture baut einen integrierten One-Stop-Shop für Drohnenabwehr auf: von Entwicklung und Systemintegration bis zur industriellen Serienfertigung.

Nach einer Kaufempfehlung durch MPCM gewannen Deutsche Börse 0,8 Prozent. Die starke Entwicklung der Schlüsselkennzahlen bei der Deutschen Börse im ersten Quartal sei eine solide Grundlage für zusätzliches Umsatzwachstum im Jahr 2026, wodurch die ehrgeizige Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 6,4 Milliarden Euro einschließlich Treasury-Ergebnissen wieder in Reichweite rücke, hieß es zur Begründung. Der Börsenbetreiber legt Ende April Geschäftszahlen vor. 

=== 
Index      zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX       24.067  0,1    -1,6 
DAX-Future    24.246  0,1    -1,9 
XDAX       24.072  0,1    -2,1 
MDAX       30.887  1,2    0,8 
TecDAX      3.603  1,5    -0,6 
SDAX       17.824  0,8    3,7 
zuletzt    +/- Ticks 
Bund-Future   125,27   -5 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 11:50 ET (15:50 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.