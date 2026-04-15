Nicht nur steigende Ausgaben machen den PKV-Gesellschaften zu schaffen - auch sie sind vom Auf und Ab des Zinsumfeldes betroffen. Welche PKV-Versicherer am stabilsten aufgestellt sind, hat das Ratinghaus Metzler untersucht. Zwei Gesellschaften können sich dabei an der Spitze positionieren. Die finanziellen Probleme der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sind hierzulande ja ausreichend dokumentiert. Doch auch in der privaten Krankenversicherung (PKV) gibt es Herausforderungen. Die immer weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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