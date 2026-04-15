PayPal integriert Zahlungslinks und QR-Codes direkt in Canva und schafft damit für Kreative, Freelancer und kleine Unternehmen einen einfachen, direkten Verkaufskanal innerhalb von Designs. Gleichzeitig baut der Konzern seine Krypto-Sparte organisatorisch um und stärkt mit dem stark wachsenden Stablecoin PYUSD seine Position im digitalen Finanzökosystem. Während das klassische Checkout-Geschäft an Dynamik verliert, setzt PayPal mit Canva und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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