Währungsabsicherung bei Aktien - oft überschätzt und teuer. Daniel Kanzler erklärt, wann Anleger besser auf Absicherung verzichten sollten und wann sie sinnvoll ist. Ein Blick auf Risiken und Chancen für Privatanleger.Die Frage, ob Anleger ihre Währungsrisiken absichern sollten, sorgt immer wieder für Verwirrung. Daniel Kanzler, Head of Investment bei Gert Kommer Invest, erklärt bei wO TV, warum die meisten Privatanleger das Risiko bei Aktienanlagen überschätzen und bei Währungsabsicherungen oft eher eine teure Scheinlösung wählen. Kanzler betont, dass das Wechselkursrisiko bei Aktienanlagen häufig überbewertet wird. Bei global diversifizierten ETFs etwa spielt der Währungsumschwung keine …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE