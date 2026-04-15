Laut einer Analyse im Auftrag von Greenpeace verdienen die Ölkonzerne in Deutschland durch den Preisanstieg infolge des Iran-Kriegs mittlerweile fast 37 Millionen Euro pro Tag. Was Autofahrer ärgert, ist für die Aktionäre eine gute Nachricht. Seit Wochen macht der Begriff "Übergewinnsteuer" die Runde. Vor allem die SPD will zusätzliche Einnahmen der Mineralölkonzerne abschöpfen, die diese angeblich erzielen, weil sie die Spritpreise stärker in die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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