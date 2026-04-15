© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USADer Deal zwischen Paramount und Warner Bros stößt auf Widerstand aus der Kinobranche - während Netflix nach gescheiterter Offerte neue Strategien sucht.Die geplante Übernahme von Warner Bros Discovery durch Paramount Skydance mit einem Volumen von rund 110 Milliarden US-Dollar sorgt laut Reuters für heftige Kritik aus der Film- und Kinobranche. Auf der CinemaCon in Las Vegas warnte Michael O'Leary, Präsident und CEO von Cinema United, vor negativen Folgen für die gesamte Branche. Er sagte: "Wir sind der Ansicht, dass diese Transaktion sich nachteilig auf die Kinobranche, die Verbraucher und das gesamte Unterhaltungsökosystem auswirken wird." Kinobetreiber befürchten insbesondere weniger …Den vollständigen Artikel lesen
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