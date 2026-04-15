© Foto: Edwin Hooper - UnsplashBei der Aktie des wachstums- und ausschüttungsstarken US-Energieversorgers NextEra Energy ist es zu einem Doppel-Top gekommen. Jetzt drohen Kursverluste. NextEra Energy: KI-Profiteur meets Dividendenaristokrat Der US-Energieversorger NextEra Energy bot Anlegerinnen und Anlegern in den vergangenen Jahren das Beste aus gleich zwei Welten. Einerseits ist das Unternehmen als Dividendenwachstumswert bekannt. Steigerungen 30 Jahre in Folge sorgen für den Status eines Dividendenaristokraten. Dabei überzeugt vor allem die hohe jährliche durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) von 11,3 Prozent (in den vergangenen 10 Jahren), was das Papier vor allem für langfristige Investoren attraktiv macht. Zum …Den vollständigen Artikel lesen
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