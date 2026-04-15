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Formycon AG informiert über verbesserte vorläufige Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2025 und gibt Datum für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses bekannt



15.04.2026 / 19:52 CET/CEST

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Formycon AG informiert über verbesserte vorläufige Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2025 und gibt Datum für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses bekannt Konzern-EBITDA mit ca. -4 Mio. € (vs. -12 Mio. €) und Konzern-Adjusted-EBITDA mit ca. -2 Mio. € (vs. -7 Mio. €) besser als zuvor kommuniziert

Konzernumsatzerlöse unverändert bei ca. 45 Mio. €

Konzern-Working Capital mit ca. 70 Mio. € (vs. 73 Mio. €) leicht unterhalb vorläufiger Annahme, aber über der Prognose

Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses mit Analystenkonferenz am 22. April 2026 geplant Planegg-Martinsried, Deutschland, 15. April 2026 - Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY) ("Gesellschaft" oder "Formycon") gibt bekannt, dass sich im Rahmen der finalen Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 gegenüber den am 04. März 2026 veröffentlichten vorläufigen Zahlen Änderungen bei den Ergebniskennzahlen Konzern-EBITDA und Konzern-Adjusted-EBITDA sowie dem Konzern-Working Capital ergeben haben. Auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse erwartet die Gesellschaft ein signifikant besseres Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) sowie ein deutlich höheres bereinigtes Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-Adjusted-EBITDA) als bislang kommuniziert. Die Verbesserungen des Konzern-EBITDA von ursprünglich -12 Mio. € auf nunmehr rund -4 Mio. € und des Konzern-Adjusted-EBITDA von ursprünglich -7 Mio. € auf nunmehr ca. -2 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus einer Anpassung des Bilanzierungsansatzes von Entwicklungsinvestitionen. Von diesen Anpassungen betroffen ist auch das Konzern-Working Capital, das sich nunmehr auf ca. 70 Mio. € beläuft und damit leicht unter der bisherigen vorläufigen Annahme (ca. 73 Mio. €), jedoch deutlich über der Prognose (55 Mio. € bis 65. Mio. €) liegt. Die vorläufigen Konzernumsatzerlöse bleiben unverändert und liegen weiterhin bei ca. 45 Mio. €. Ebenso haben sich keine wesentlichen Veränderungen zum bereits kommunizierten Impairment-Test für FYB202 ergeben. Die endgültigen Geschäftszahlen und weitergehende Informationen zum Geschäftsjahr 2025 sowie der Ausblick für 2026 werden am 22. April 2026 mit dem Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 auf der Webseite unter Publikationen - Formycon AG veröffentlicht. -------------



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