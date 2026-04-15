Diese deutschen Dividendenaktien sollten sich Anleger genauer anschauen. Hier winken nicht nur satte Ausschüttungen, sondern dazu auch noch bis zu 102 Prozent Kurspotenzial laut Einschätzung der Analysten. Die Dividendensaison in Deutschland ist in vollem Gange, und wer die richtigen Aktien im Depot hat, der bekommt jetzt satte Ausschüttungen. Doch wer mehr als nur Dividende, sondern auch Performance will, der sollte einen Blick auf die folgenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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