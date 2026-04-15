© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAISteigende Inflationserwartungen setzen Aktien unter Druck! Warum die jüngste Erholung gefährdet ist und Anleger jetzt vorsichtig sein sollten. Die Hintergründe. Die Inflationserwartungen befinden sich auf einem Rekordniveau - das ist ein echtes Warnsignal für Aktieninvestoren! Nach einer scheinbaren Beruhigung der Märkte durch den aktuellen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran zieht die Inflation wieder kräftig an. Eine hohe Inflation ist für Aktien problematisch, da sie die Produktionskosten der Unternehmen erhöht und ihre Gewinnmargen schmälert. Zinserhöhungen der Zentralbanken zur Bekämpfung der Inflation verteuern Kredite und bremsen Investitionen und Konsum. Dies führt zu …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE