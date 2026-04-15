Das ist der Gamechanger für alle Zocker! Die US-Börsenaufsicht SEC macht den Weg frei für eine neue Dynamik im Daytrading und schickt die Robinhood-Aktie auf einen steilen Erholungskurs. Innerhalb von nur drei Tagen schoss das Papier um fast 25 Prozent nach oben und stürmt am Mittwoch mit einem Plus von acht Prozent an die Spitze des S&P 500, der auf Rekordhoch notiert.Hinter dem Kurssprung steckt eine radikale Kehrtwende der Regulierung: Die SEC lockert die berüchtigte "Pattern Day Trader Rule". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär