Manchmal ergeben sich im Weltraum Gelegenheiten, die in keinem Missionsplan stehen. Während sich eine europäische Sonde eigentlich auf dem langen Weg zu den Eismonden des Jupiters befand, geriet plötzlich ein seltener Gast aus den Tiefen der Galaxis in ihr Sichtfeld. Die europäische Raumfahrtagentur ESA im französischen Paris meldet einen wissenschaftlichen Erfolg ihrer Sonde Juice (Jupiter Icy Moons Explorer). Auf dem Weg zum Gasriesen fingen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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