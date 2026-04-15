© Foto: - - Jiji PressKaum atmet der Markt ein wenig auf, schon kommt die nächste Zolldrohung! US-Finanzminister Scott Bessent hat eine Andeutung gemacht ..."Wir haben vor dem Obersten Gerichtshof einen Rückschlag in Bezug auf die Zollpolitik erlitten, aber wir werden Untersuchungen gemäß Section 301 durchführen, sodass die Zölle bis Anfang Juli wieder in ihrer bisherigen Höhe gelten könnten", sagte Bessent am Dienstag bei einer Veranstaltung des Wall Street Journal in Washington. Section 301 ist ein US-Gesetz aus dem Jahr 1974, das es dem US-Präsidenten erlaubt, Zölle gegen andere Länder zu erheben, wenn die Handelsspraktiken unfair sind. Der Finanzminister erklärte, dass Zollermächtigungen gemäß Abschnitt 301 …Den vollständigen Artikel lesen
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