EIG, ein führender institutioneller Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren, gab heute das erste Closing von EIG Geothermal Catalyst Partners (der "Fonds") bekannt, einem dedizierten Investmentvehikel, das sich auf Investitionen zur Unterstützung der Entwicklung von Geothermieprojekten der nächsten Generation in den Vereinigten Staaten konzentriert

Der Fonds ist in erster Linie darauf ausgelegt, Kapital für die mittlere Entwicklungsphase bereitzustellen, um Geothermieprojekten durch wichtige technische und kommerzielle Meilensteine zu helfen. Durch die Unterstützung von Projekten in einer wichtigen Entwicklungsphase soll der Fonds dabei helfen, Risiken zu mindern und im Laufe der Zeit eine breitere institutionelle Teilnahme im Geothermiesektor zu ermöglichen, während attraktive, risikobereinigte Investmentrenditen im Einklang mit dem disziplinierten Investmentansatz von EIG angestrebt werden.

Der Fonds spiegelt die lange Erfahrung von EIG im Bereich der Investition in die Energiewertschöpfungskette wieder, darunter Stromerzeugung und untergrundintensive Vermögenswerte, und die Ansicht des Unternehmens, dass die Geothermie im Kontext eines weiter steigenden weltweiten Strombedarfs eine zunehmend wichtige Rolle bei der Bereitstellung solider, zuverlässiger und kohlenstoffarmer Energie spielt. EIG glaubt, dass der Sektor in ein neues Zeitalter voranschreitet, das durch technologische Innovation und verbesserte Wirtschaftlichkeit von Projekten angetrieben wird.

"Wir glauben, dass die Geothermie das Potenzial hat, skalierbaren, zuverlässigen und kohlenstoffarmen Strom bereitzustellen, und zwar unter Verwendung derselben Untergrundressourcen, die jahrzehntelang die Energieentwicklung unterstützt haben", sagte Andrew Ellenbogen, Präsident von EIG. "Mit EIG Geothermal Catalyst Partners möchte EIG seine technische Expertise und Investmenterfahrung einsetzen, um die Förderung hochwertiger Geothermieprojekte in wichtigen Entwicklungsstufen zu unterstützen."

R. Blair Thomas, Chief Executive Officer von EIG, fügte hinzu: "EIG investiert schon lange in die Energiewertschöpfungskette, unter anderem in Technologien, die die Energiewende unterstützen, wobei Zuverlässigkeit und Finanzierbarkeit beibehalten werden. Das Closing von EIG Geothermal Catalyst Partners spiegelt unsere Überzeugung hinsichtlich des langfristigen Potenzials der Geothermie und unseren Einsatz für die Unterstützung innovativer Energielösungen, die unserer Meinung nach dazu beitragen können, den steigenden weltweiten Energiebedarf zu decken."

Weitere Informationen zu EIG Geothermal Catalyst Partners erhalten Sie von EIG per E-Mail an investorrelations@eigpartners.com.

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EIG Geothermal Catalyst Partners ist ein alternativer Investmentfonds gemäß der Definition in Vorschrift 3 der Vorschriften für Verwalter alternativer Investmentfonds von 2013 des Vereinigten Königreichs (Alternative Investment Fund Managers Regulations) (die "AIFM-Vorschriften") und eine kollektive Kapitalanlage gemäß der Definition in Teil XVII des Gesetzes über Finanzdienstleistungen und -Märkte von 2000 (Financial Services and Markets Act) des Vereinigten Königreichs in der jeweils gültigen Fassung (das "FSMA"). Der Fonds darf ausschließlich im Vereinigten Königreich entsprechend Vorschrift 59 der AIFM-Vorschriften vermarktet werden. Der Fonds wurde nicht von der Financial Conduct Authority (die "FCA") gemäß dem FSMA autorisiert, anerkannt oder genehmigt und als nicht regulierte Anlage darf der Fonds nicht gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeit beworben werden.

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Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren mit einem verwalteten Vermögen von 25,4 Mrd. USD (Stand: 31. Dezember 2025). EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Ebene spezialisiert. In seiner 43-jährigen Geschichte hat EIG über 53,4 Mrd. USD in den Energiesektor investiert, und zwar in 425 Projekte oder Unternehmen in 44 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG gehören viele der führenden Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C., und unterhält Büros in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EIG unter www.eigpartners.com.

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