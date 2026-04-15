DJ Beige Book: Moderates Wachstum bei anhaltender Unsicherheit

DOW JONES--Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat einer Erhebung der US-Notenbank zufolge im Frühjahr 2026 zwar ein moderates Wachstum gezeigt, ist aber gleichzeitig von erheblicher Unsicherheit geprägt. Der Konflikt im Nahen Osten wurde als wesentliche Unsicherheitsfaktor gesehen. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book heißt, habe die Mehrheit der Distrikte eine leichte Belebung der Aktivitäten verzeichnet, viele Unternehmen agierten aber wegen des Nahostkonflikts vorsichtig und warteten bei Investitionen und der Einstellung von Mitarbeitern erstmal ab.

In den meisten Distrikten stieg die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe leicht bis moderat an. Der Bankensektor präsentierte sich laut Beige Book weitgehend stabil, wobei die Kreditnachfrage unverändert bis moderat kletterte. Unter dem Strich legten die Konsumausgaben leicht zu, trotz strenger Winterwitterung in einigen Regionen und gestiegener Kraftstoffpreise. Viele Distrikte berichteten weiterhin von Anzeichen finanzieller Belastung der Verbraucher, einer erhöhten Preissensibilität sowie einer steigenden Nachfrage bei Tafeln und anderen sozialen Organisationen. Im Gegensatz dazu erwies sich das Konsumverhalten einkommensstarker Haushalte als robust.

Die Aktivität am Wohnungsmarkt schwächte sich in mehreren Distrikten ab, weil die zunehmende Unsicherheit und steigende Hypothekenzinsen die Nachfrage der Käufer dämpften. Die Märkte für Gewerbeimmobilien verbesserten sich hingegen, getragen von einer starken Nachfrage nach Industrieobjekten, insbesondere bei Rechenzentrumsprojekten. Der Büromarkt verzeichnete eine solide Nachfrage nach erstklassigen Flächen (Class A), während das Interesse an Immobilien niedrigerer Kategorien schwächer ausfiel. Im Energiesektor war angesichts steigender Ölpreise ein leichter Zuwachs zu verzeichnen, wenngleich viele Produzenten bei der Ausweitung von Aktivitäten vorsichtig blieben, da die Beständigkeit der höheren Preise ungewiss ist.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Sitzung der US-Notenbank findet am 28. und 29. April statt. Für die kommende Sitzung wird allgemein erwartet, dass die Fed den Leitzins unverändert in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belässt, da der Iran-Krieg die Energiepreise in die Höhe treibt und neue Inflationängste schürt. Die Währungshüter verfolgen aktuell einen abwartenden Kurs, wobei Zinssenkungen vorerst vom Tisch sind und Analysten sogar über mögliche Erhöhungen spekulieren, sollte sich der Preisdruck verschärfen.

Zudem steht die Sitzung im Zeichen eines personellen Umbruchs, da es die letzte unter dem Vorsitz von Jerome Powell sein könnte, während die politische Debatte um die Unabhängigkeit der Zentralbank und die Nominierung seines Nachfolgers Kevin Warsh andauert.

Mitarbeit: Andreas Plecko

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

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April 15, 2026 14:40 ET (18:40 GMT)

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