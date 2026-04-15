EQS-News: Doubleview Gold Corp.
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Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 15. April 2026) - Doubleview Gold Corp. (TSXV: DBG) (OTCQB: DBLVF) (FSE: 1D4) ("Doubleview" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es den unabhängigen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 mit dem Titel "Preliminary Economic Assessment of the Hat Polymetallic Project, British Columbia, Canada" (der "technische Bericht") auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht hat. Er kann auch auf der Website des Unternehmens unter www.doubleview.ca eingesehen werden. Der technische Bericht bestätigt die positiven Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, "PEA") für das zu 100% unternehmenseigene polymetallische Porphyrprojekt Hat ("Hat" oder das "Projekt") im Nordwesten von British Columbia. Die Bewertung wurde am 2. März 2026 veröffentlicht und am 23. März 2026 präzisiert.
Die PEA belegt eine solide Wirtschaftlichkeit für das Hat-Projekt mit den folgenden Merkmalen:
Kapitalwert (Net Present Value, NPV):
NPV einschließlich Scandium und der zugehörigen Verarbeitungsanlage:
Es wurden drei Verarbeitungsszenarien analysiert: Szenario A1 (A1), ein Cu-Au-Ag-Co-Flotations-Basisszenario auf Grundlage der in den bisherigen Tests erzielten Gewinnungsraten1, Szenario A2 (A2), dasselbe Basisszenario unter Verwendung erwarteter Gewinnungsraten1, und Szenario B (B), ein Cu-Au-Ag-Co-Flussschema mit einem zusätzlichen hydrometallurgischen Kreislauf und einem Scandium-Gewinnungskreislauf. Die Ergebnisse zeigen, dass das Projekt auch ohne die Scandium-Komponente finanziell attraktiv ist.
Highlights:
Farshad Shirvani, President und CEO von Doubleview Gold Corp., merkte an: "Die Einreichung des vollständigen technischen PEA-Berichts untermauert die im März skizzierte solide Wirtschaftlichkeit. Mit einem NPV nach Steuern (5%) von bis zu 7,27 Mrd. C$ zu Konsenspreisen und bis zu 14,85 Mrd. C$ zu Spotpreisen ist das Hat-Projekt unserer Meinung nach ein Tier-1-Asset. Es handelt sich um ein groß angelegtes, langfristig rentables Polymetall-Projekt in einer erstklassigen Region mit hohem Potenzial für kritische Metalle wie Kupfer, Scandium und Kobalt. Wir freuen uns darauf, diesen strategischen Vermögenswert bis zur Pre-Feasibility-Studie voranzutreiben und gleichzeitig das Kupfer-, Gold-, Scandium- und Kobaltpotenzial weiter zu erschließen."
Das Unternehmen warnt, dass die PEA vorläufiger Natur ist und Schätzungen für Mineralressourcen beinhaltet, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen anstellen zu können, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren. Es besteht keine Gewissheit, dass die PEA umgesetzt werden kann. Mineralressourcen, die nicht als Mineralreserven ausgewiesen sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit.
Qualifizierte Personen
Der technische Bericht wurde in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - erstellt. Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von den folgenden qualifizierten Personen überprüft und genehmigt, die jeweils für ihre spezifischen Bereiche des technischen Berichts verantwortlich waren.
Doubleview erkennt an, dass sich das Projekt auf dem traditionellen Gebiet der Tahltan Nation und der Taku River Tlingit First Nation befindet. Das Unternehmen weiß um ihre Beziehung zu Land und Gewässern sowie um ihre Verantwortung und erkennt diese an. Doubleview verpflichtet sich zu einem respektvollen, transparenten und kontinuierlichen Dialog mit den First Nations und lokalen Gemeinschaften, deren Territorien sich mit dem Projektgebiet und den Zugangsrouten überschneiden, wobei der Schwerpunkt auf dem Schutz von Wasser und Umwelt sowie der Förderung einer verantwortungsvollen Entwicklung liegt.
Den Lesern wird empfohlen, den vollständigen technischen Bericht auf der Website des Unternehmens unter www.doubleview.ca und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zu lesen. Darin sind alle Informationen, Annahmen, Risiken, Sensitivitäten und Einschränkungen aufgeführt.
Über die Doubleview Gold Corp.
Die Doubleview Gold Corp, ein Unternehmen zur Erkundung und Erschließung von Mineralressourcen, hat ihren Sitz im kanadischen Vancouver, British Columbia, und wird an der TSX Venture Exchange (TSXV: DBG), der OTCQB (DBLVF), der Berliner Börse (GER: A1W038) und der Frankfurter Börse (1D4) öffentlich gehandelt. Doubleview identifiziert, erwirbt und finanziert Edel- und Basismetall-Explorationsprojekte in Nordamerika, insbesondere in British Columbia. Das Unternehmen schafft für seine Aktionäre einen Mehrwert durch den Erwerb und die Erkundung von hochwertigen Gold-, Kupfer-, Kobalt-, Scandium- und Silberliegenschaften - zusammengefasst kritische Mineralien - und die Anwendung fortschrittlicher, moderner Erkundungsmethoden. Doubleviews Portfolio an strategischen Liegenschaften sorgt für Diversifizierung und mindert das Investitionsrisiko.
Im Namen des Vorstandes,
Farshad Shirvani
Im Namen des Vorstandes,
Farshad Shirvani, President und Chief Executive Officer
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Doubleview Gold Corp
Institutionen: +1 (604) 607-5470
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News Source: Doubleview Gold Corp.
15.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Doubleview Gold Corp.
|Kanada
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|CA25862T1003
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2309340 15.04.2026 CET/CEST