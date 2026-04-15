© Foto: Marcio Jose Sanchez - picture alliance / ASSOCIATED PRESSTim Cook und Elliott Hill kaufen Nike-Aktien im Wert von Millionen. Doch trotz dieser Käufe bleibt die Aktie unter Druck. Was steckt hinter dem schwachen Kurs?Apple-CEO Cook und Nike-CEO Hill haben in den vergangenen Tagen jeweils Nike-Aktien im Wert von einer Million US-Dollar gekauft. Die Aktien von Nike stiegen daraufhin im nachbörslichen Handel um 2,2 Prozent auf 45,17 US-Dollar. Cook, der seit 2005 als leitender unabhängiger Direktor im Vorstand von Nike sitzt, kaufte am Freitag 25.000 Nike-Klasse-B-Aktien zu einem Preis von 42,43 US-Dollar. Ende Dezember hatte er bereits Aktien im Wert von drei Millionen US-Dollar erworben, doch die Aktie hat sich seitdem nicht gut entwickelt. Seit …Den vollständigen Artikel lesen
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