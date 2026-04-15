ZincFive, der weltweit führende Anbieter von Lösungen auf Basis von Nickel-Zink-Batterien (NiZn) zur sofortigen Stromversorgung, hat weltweit eine Gesamtleistung von über 2 Gigawatt (GW) erreicht und damit die zunehmende Verbreitung von Nickel-Zink-Batterien als bevorzugte Alternative zu herkömmlichen Batterietechnologien in der Infrastruktur von Rechenzentren untermauert.

Dieser Meilenstein spiegelt die steigende Nachfrage der Kunden nach Lösungen wider, die eine hohe Leistungsdichte, höchste Sicherheit und langfristige Nachhaltigkeit ohne Kompromisse gewährleisten. Im Vergleich zu Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Systemen zeichnet sich die patentierte Nickel-Zink-Chemie von ZincFive durch eine kompakte Bauweise aus und sorgt für geringere Emissionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg, ohne dass die Gefahr eines thermischen Durchgehens besteht was sie zu einer strategisch zunehmend wertvollen Wahl für moderne Energieversorgungsarchitekturen macht.

Diese Dynamik wird durch das wachsende Portfolio von ZincFive weiter vorangetrieben. Die BC-Serie, zu der auch der Batterieschrank BC 2 AI gehört, wurde entwickelt, um sowohl herkömmliche Notstromanforderungen als auch in zunehmendem Maße KI-gesteuerte dynamische Stromversorgungsumgebungen zu unterstützen. Parallel dazu erweitert das kürzlich vorgestellte NiZn-Nachrüst-Kit diese Vorteile auf bestehende Infrastrukturen, sodass Betreiber von Blei-Säure-Systemen problemlos innerhalb derselben Gehäusegröße aufrüsten können, was Kosten, Komplexität und Betriebsunterbrechungen in bestehenden Rechenzentrumsumgebungen reduziert.

"Da ZincFive weiter wächst, spiegelt das Überschreiten der 2-Gigawatt-Marke sowohl die Leistungsfähigkeit unserer Technologie als auch das Vertrauen wider, das unsere Kunden in sie setzen", sagte Tod Higinbotham, CEO von ZincFive. "Angesichts der weltweit zunehmenden Verbreitung bauen wir unsere Kapazitäten aus, um der Nachfrage gerecht zu werden, und treiben gleichzeitig die Batterietechnologie weiter voran, die Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit ohne Kompromisse bietet."

Zur Unterstützung dieses Wachstums baut ZincFive seine Produktions- und Betriebskapazitäten weiter aus, um der steigenden weltweiten Nachfrage gerecht zu werden.

Die Führungsrolle von ZincFive im Bereich der Nickel-Zink-Technologie ist weithin anerkannt, was sich unter anderem in mehreren Nennungen auf den TIME-Magazin-Listen der führenden GreenTech-Unternehmen Amerikas und der Welt widerspiegelt, wie auch in einem Edison Award für widerstandsfähige und nachhaltige Lösungen und im Preis für die "Gesamtinnovation des Jahres" von CleanTech Breakthrough.

Über ZincFive, Inc.

ZincFive ist weltweit führend in der Entwicklung und Bereitstellung von Nickel-Zink-Batterien und Sofortstromlösungen. Gestützt auf ein beeindruckendes Portfolio internationaler Patente nutzt die ZincFive-Technologie The Power of Good Chemistryum die Welt voranzubringen. Die ZincFive-Technologie nutzt die Sicherheit und Nachhaltigkeit der Nickel-Zink-Chemie, um eine beispiellose Leistungsdichte und Effizienz für geschäftskritische Anwendungen zu bieten. ZincFive ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Tualatin, Oregon. Weitere Informationen finden Sie unter www.zincfive.com.

ZincFive und The Power of Good Chemistry sind eingetragene Marken von ZincFive, Inc. und das ZincFive-Logo ist eine Marke von ZincFive, Inc.

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