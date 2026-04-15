Neue KI-gestützte Funktionen ermöglichen die Interaktion in natürlicher Sprache, liefern Erkenntnisse in Echtzeit und erleichtern die unternehmensweite Steuerung von Automatisierungsabläufen. Gleichzeitig wird eine richtlinienbasierte Intelligenz in das Universal Automation Center (UAC) integriert.

Stonebranch, ein führender Lösungsanbieter für Service-Orchestrierung und -Automatisierung, kündigte heute die Einführung von Robi AI an, einer modernen KI-Engine innerhalb des Universal Automation Center (UAC).

Unternehmen, die automatisierte Prozesse auf Cloud-, On-Premise- und containerisierte Infrastrukturen ausweiten, sehen sich mit einer zunehmenden Komplexität bei der Verwaltung von Workflows, der Fehlerbehebung und der Einbindung größerer Teams in Automatisierungsinitiativen konfrontiert. Robi AI begegnet diesen Herausforderungen, indem es KI-gestützte Funktionen direkt in den Automatisierungslebenszyklus integriert eingebettet in Governance-Mechanismen und Sicherheitsvorkehrungen. So werden Unternehmen dabei unterstützt, Automatisierungsprozesse schneller und effektiver zu planen, zu verwalten und zu optimieren.

KI-gestützte Funktionen für die IT-Orchestrierung

Robi AI erweitert Stonebranch UAC durch Erkenntnisse in Echtzeit, kontextbezogene Empfehlungen und Interaktion in natürlicher Sprache bei Automatisierungsprozessen. Durch die Einbindung von KI in Orchestrierungs-Workflows können Unternehmen den manuellen Aufwand reduzieren, die Präzision verbessern und die Time-to-Value verkürzen.

"Unternehmen brauchen heute mehr als nur Automatisierung sie benötigen eine intelligente Orchestrierung, die sich an dynamische Umgebungen anpassen kann", erklärt Giuseppe Damiani, CEO bei Stonebranch. "Mit Robi AI stellen wir KI-gestützte Funktionen bereit, die Teams dabei helfen, Arbeitsabläufe schneller zu planen, Probleme proaktiv zu lösen und den Betrieb unternehmensweit sicher zu skalieren."

Wichtigste Merkmale von Robi AI

KI-gestützte Fehlerbehebung und Korrektur: Mit der neuen Funktion "Analyze now" können Sie eine sofortige Ursachenanalyse vornehmen und erhalten umsetzbare Empfehlungen oder automatisierte Korrekturmaßnahmen.

Mit der neuen Funktion "Analyze now" können Sie eine sofortige Ursachenanalyse vornehmen und erhalten umsetzbare Empfehlungen oder automatisierte Korrekturmaßnahmen. Integrieren Sie KI in Ihre Automatisierungsabläufe: Verankern Sie KI-Aufgaben direkt in Ihren Arbeitsabläufen und steigen Sie von regelbasierter Automatisierung auf adaptive, intelligente Systeme um, die unstrukturierte Daten verarbeiten und Entscheidungen fast ohne menschliches Eingreifen treffen können.

Verankern Sie KI-Aufgaben direkt in Ihren Arbeitsabläufen und steigen Sie von regelbasierter Automatisierung auf adaptive, intelligente Systeme um, die unstrukturierte Daten verarbeiten und Entscheidungen fast ohne menschliches Eingreifen treffen können. KI-Interoperabilität und Self-Service: Mit dem neuen MCP-Client/-Server können Benutzer über LLM-Plattformen wie ChatGPT, Gemini und Claude mit UAC interagieren.

Mit dem neuen MCP-Client/-Server können Benutzer über LLM-Plattformen wie ChatGPT, Gemini und Claude mit UAC interagieren. Beschleunigen Sie Onboarding und Einführung durch dialogorientierte KI: Nutzen Sie natürliche Sprache, um mit einem chatbasierten Wissensassistenten zu kommunizieren, "How-to"-Fragen zu stellen, Workflows zu starten, den Status abzufragen und operative Maßnahmen durchzuführen, etwa Abbrechen, sofortiges Beenden und erneutes Ausführen und das alles ohne Programmierkenntnisse.

Entwickelt mit Fokus auf Governance, Sicherheit, Datenschutz und Flexibilität

KI-Governance und Sicherheitsvorkehrungen: Robi AI bietet intelligente Fähigkeiten innerhalb eines strukturierten, richtliniengesteuerten Frameworks.

Robi AI bietet intelligente Fähigkeiten innerhalb eines strukturierten, richtliniengesteuerten Frameworks. Von Grund auf privat und sicher: Jeder Kunde erhält eine eigene Instanz von Robi AI. Ihre Daten bleiben privat und sicher und werden nicht für Trainingszwecke verwendet.

Jeder Kunde erhält eine eigene Instanz von Robi AI. Ihre Daten bleiben privat und sicher und werden nicht für Trainingszwecke verwendet. Flexibilität nach Ihren Regeln: Behalten Sie die volle Kontrolle über KI-Funktionen dank eines richtliniengesteuerten Frameworks, das auf Modellflexibilität ausgelegt ist. Aktivieren oder deaktivieren Sie Funktionen, steuern Sie die Nutzung, beschränken Sie Aktivitäten je nach Rolle oder Umgebung und implementieren Sie die Lösung in SaaS- oder selbstverwalteten Umgebungen.

Einbindung von Intelligenz in den Automatisierungslebenszyklus

Robi AI implementiert KI-gestützte Funktionen direkt in die Koordinationsschicht des Unternehmens und verbessert so die Erstellung, Ausführung und Optimierung von Arbeitsabläufen. Von KI-gestützter Entwicklung und Fehlerbehebung in Echtzeit bis hin zur Integration von KI-Aufgaben in Arbeitsabläufe können Unternehmen die Komplexität verringern, die Problembehebung beschleunigen und die Automatisierung auf neue Anwendungsfälle ausweiten. Sämtliche KI-gesteuerten Vorgänge finden innerhalb eines regulierten, richtlinienbasierten Frameworks statt. Dadurch werden vorhersehbare Ergebnisse, die Einhaltung von Vorschriften und die vollständige Kontrolle darüber gewährleistet, wie KI im gesamten Unternehmen zum Einsatz kommt.

Verfügbarkeit

Robi AI ist in der Version 8.0 des Stonebranch Universal Automation Center (UAC) erhältlich. Um mehr zu erfahren, klicken Sie auf die nachfolgenden Links.

Erfahren Sie mehr über Robi AI

Erfahren Sie mehr über alle Funktionen von UAC V. 8.0

Erfahren Sie mehr über die Automatisierung von Arbeitsabläufen mithilfe von KI

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die die IT-Umgebungen von Unternehmen von der einfachen Automatisierung einzelner Aufgaben zu einer anspruchsvollen Business Service-Automatisierung in Echtzeit transformieren. Unabhängig vom Automatisierungsgrad ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mithilfe des Stonebranch Universal Automation Center können Unternehmen Workloads und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg koordinieren. Stonebranch hat seinen Sitz in Atlanta, US-Bundesstaat Georgia, und unterhält Kontaktstellen und Support-Standorte in ganz Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen betreut einige der weltweit größten Organisationen aus Finanzdienstleistungen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reise, Transport, Energie und Technologie.

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Scott Davis

Chief Marketing Officer, Stonebranch

scott.davis@stonebranch.com