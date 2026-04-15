DJ NACHBÖRSE/XDAX unverändert auf 24.070 Pkt - Heidelberger Druckmaschinen verlieren

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Mittwoch stehen Heidelberger Druckmaschinen auf der Verkaufsliste. Der Konzern hat im gerade beendeten Geschäftsjahr 2025/2026 seine Prognose für die operative Ergebnismarge verfehlt. Nach vorläufigen Zahlen lag die um Sondereinflüsse bereinigte Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in den zwölf Monaten per Ende März voraussichtlich bei rund 6,6 Prozent. Die Prognose sah eine gegenüber dem Vorjahreswert von 7,1 Prozent verbesserte Marge vor. Heidelberg verwies zur Begründung auf vorgezogene Aufwendungen für neue Geschäftsfelder außerhalb des Kerngeschäfts, wie etwa Defense, eine infolge des Iran-Krieges "abrupt deutlich abgeschwächte Investitionsbereitschaft", einen ungünstigen Produktmix und belastende Währungseinflüsse. Auf Tradegate verlor die Aktie 2,3 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.070 24.066 +0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

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April 15, 2026 16:49 ET (20:49 GMT)

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