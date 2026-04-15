DJ Aixtron platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen von 450 Mio Euro
DOW JONES--Aixtron hat erfolgreich ihre unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtwert von 450 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2031 platziert. Die Anleihe wurde über eine Privatplatzierung in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ausschließlich institutionellen Anlegern angeboten. Die Anleihe wird laut Aixtron nicht laufend verzinst, sondern bei Endfälligkeit zu 101,26 Prozent des Nennbetrags zurückgezahlt. Der Wandlungspreis wurde mit 50,375 Euro festgelegt, was einer Prämie von 30 Prozent entspricht. Mit dem Nettoerlös plant das Unternehmen, organisches Wachstum, Innovationen sowie mögliche Akquisitionen oder Aktienrückkäufe zu finanzieren.
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April 15, 2026 17:25 ET (21:25 GMT)
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