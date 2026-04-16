Invivoscribe, ein weltweit führender Anbieter von Präzisionsdiagnostik und Tests zur Erfassung messbarer Restkrankheit (MRD), gab heute die Markteinführung des PrepQuant-Systems bekannt, einer neuartigen Plattform zur Probenvorbereitung, die die Extraktion, Konzentration und Quantifizierung von Nukleinsäuren in einem einzigen automatisierten Gerät vereint. Dieses innovative System wurde entwickelt, um die Probenvorbereitung zu standardisieren und präanalytische Arbeitsabläufe zu vereinfachen, wodurch Kosten gesenkt und eine Hauptursache für Inkonsistenzen bei molekularen Tests beseitigt werden.

Das PrepQuant-System wurde in Zusammenarbeit mit der Hitachi High-Tech Corporation entwickelt und vereint das Know-how von Invivoscribe bei der Entwicklung standardisierter molekularer Assays und der Bereitstellung globaler klinischer Testdienstleistungen mit den bewährten technologischen und fertigungstechnischen Kompetenzen von Hitachi High-Tech. Hitachi High-Tech verfügt über eine umfangreiche globale Installationsbasis an Life-Science- und klinischen Diagnosegeräten.

Das PrepQuant-System ist assayunabhängig und liefert hochkonzentrierte Ausbeuten an genomischer DNA und zellfreier DNA (cfDNA) für Next-Generation-Sequencing (NGS), qPCR und digitale PCR (dPCR) Assays. Durch die Zusammenführung mehrerer Schritte in einer einzigen Plattform reduziert das System die Betriebskosten des Labors, die Probenvariabilität und den Platzbedarf erheblich und optimiert gleichzeitig die Testergebnisse.

"Das PrepQuant-System stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserem Bestreben dar, den gesamten Testprozess zu standardisieren, beginnend mit dem präanalytischen Arbeitsablauf", sagte Jeff Miller, CEO und CSO von Invivoscribe. "Durch die Integration von Extraktion, Konzentration und Quantifizierung in einer Plattform reduzieren wir die Variabilität und tragen so dazu bei, konsistente, qualitativ hochwertige Testergebnisse zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig im Zeitalter der Präzisionsmedizin, in dem die Zuverlässigkeit von MRD- und Flüssigbiopsie-Ergebnissen in hohem Maße von der Qualität und Konsistenz des Ausgangsmaterials abhängt."

"Das Konzept für das PrepQuant-System wurde direkt von den Erkenntnissen von LabPMM, unserem globalen Netzwerk von Testlabors, vorangetrieben", sagte Jordan Thornes, VP of Global Clinical Laboratory Operations. "Unsere Teams erkannten die Grenzen der derzeit verfügbaren automatisierten Geräte, insbesondere den hohen Arbeitsaufwand und das erhöhte Fehlerrisiko, das mit der Ausführung von drei separaten Protokollen auf mehreren Geräten verbunden ist. Dieses All-in-One-System wurde entwickelt, um Kosten zu senken, diese Herausforderungen zu bewältigen und die betriebliche Effizienz deutlich zu verbessern."

Das PrepQuant-System ist für die Verwendung mit Blut-, Plasma- und Knochenmarkproben konzipiert und validiert, wobei die Entwicklung für weitere Probentypen fortgesetzt wird.

Invivoscribe wird das PrepQuant-System offiziell auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR) in San Diego, Kalifornien, am Stand Nr. 3459 vom 19. bis 22. April vorstellen.

Das Unternehmen gibt derzeit Angebote ab und rechnet mit ersten kommerziellen Lieferungen in Nordamerika im August 2026, wobei die Verfügbarkeit in Europa für Januar 2027 geplant ist. Invivoscribe erwartet die Einführung neuer Kits bis Ende 2026, wodurch das Anwendungsspektrum des Systems weiter ausgebaut und zusätzliche Vielseitigkeit im gesamten Spektrum der molekularen Diagnostik geboten wird.

Über Invivoscribe

Invivoscribe ist ein globales, vertikal integriertes Biotechnologieunternehmen, das sich der Verbesserung von Leben durch Präzisionsdiagnostik verschrieben hat. Seit über dreißig Jahren treibt Invivoscribe die Präzisionsmedizin voran, indem es hochwertige standardisierte Reagenzien, Assays und Bioinformatik-Tools bereitstellt und gleichzeitig pharmazeutische Partner durch klinische Studien, die Entwicklung von Begleitdiagnostika und globale regulatorische Expertise unterstützt. Mit der Einführung des PrepQuant-Systems umfasst das Invivoscribe-Ökosystem nun auch Geräte, wodurch wir unsere Standardisierungsbemühungen über diagnostische Tests hinaus auf die kritischen präanalytischen Schritte ausweiten, die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von Anfang bis Ende gewährleisten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.invivoscribe.com, kontaktieren Sie inquiry@invivoscribe.com oder folgen Sie Invivoscribe auf LinkedIn.

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