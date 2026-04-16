Die Agentur unterzeichnet eine Vereinbarung mit Luma, um die KI-Technologien des Unternehmens in ihren kreativen Workflow zu integrieren, und läutet damit eine neue Ära der skalierbaren, KI-gestützten Werbeproduktion ein

Luma AI gab heute bekannt, dass Boundless, eine unabhängige Kreativagentur mit Sitz in Johannesburg, Südafrika, Mazdas ersten KI-generierten Werbespot mithilfe von Luma Agents, dem KI-gestützten Kreativ-Workflow-System von Luma, produziert hat. Das Projekt, das von der ersten Aufgabenstellung bis zur endgültigen Freigabe in weniger als zwei Wochen umgesetzt wurde, stellt einen bedeutenden Schritt beim Einsatz von KI-basierten Arbeitsabläufen in der kommerziellen Produktion dar. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat Boundless zudem eine Vereinbarung mit Luma unterzeichnet, um die KI-Technologien des Unternehmens in den kreativen Arbeitsablauf bei künftigen Kundenprojekten zu integrieren.

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Das Projekt stellt sowohl für Boundless als auch für die Werbebranche insgesamt einen Meilenstein dar und zeigt, wie KI-basierte Arbeitsabläufe Agenturen dabei helfen können, Produktionszeiten zu verkürzen und gleichzeitig die kreative Qualität, die Markenkonsistenz und die operative Kontrolle zu gewährleisten.

Die Kampagne unterstützt die Rückkehr des Mazda MX-5 auf den südafrikanischen Markt. Der historische Film folgt einer feststehenden Kamera, während ein Fahrer nach dem anderen denselben Moment durchlebt, und entführt die Zuschauer auf eine Reise durch die Jahrzehnte von den späten 1980er Jahren bis heute -, wobei er die unvergängliche Freude am Fahren des weltweit meistverkauften Roadsters einfängt.

Auch wenn es auf der Leinwand elegant und schlicht wirkt, wäre die Umsetzung dieses Konzepts mit herkömmlichen Produktionsmethoden äußerst komplex gewesen und hätte mehrere Generationen des MX-5, umfangreiche Dreharbeiten, zeitgemäße Kulissen und umfangreiche Spezialeffekte erfordert. Mithilfe von Luma Agents gelang es Boundless, alle Schritte von der Konzeptentwicklung über die visuelle Umsetzung bis hin zur Bearbeitung und Verfeinerung in einem einheitlichen Arbeitsablauf zu vereinen. Dadurch konnten Übergaben reduziert und Freigabeprozesse beschleunigt werden, während die Ambitionen der kreativen Idee gewahrt blieben, anstatt sie den traditionellen Produktionszwängen anzupassen.

Das Projekt verdeutlicht, wie KI nicht nur eine schnellere Produktion, sondern auch eine ambitioniertere kreative Umsetzung ermöglichen kann. Für Boundless zeigt dies zudem, wie unabhängige Agenturen dank KI-gestützter Arbeitsabläufe, die sowohl Schnelligkeit als auch handwerkliches Können fördern, größere und komplexere Aufträge übernehmen können.

"Dieses Projekt ermöglichte es uns, die Möglichkeiten der KI auf eine Weise zu erkunden, die Mazdas Wert 'Jinba Ittai' die Schaffung einer starken, emotionalen 'Einheit' zwischen Fahrer und Maschine weiterhin würdigt. "Innovation stand schon immer im Mittelpunkt der Philosophie von Mazda, doch die Technologie muss stets die emotionale Komponente hervorheben, die jedem Fahrerlebnis zugrunde liegt", sagte Deolinda Da Costa, Head of Marketing Communications bei Mazda Southern Africa. "Mit Boundless und Luma konnten wir kreativer und flexibler denken und gleichzeitig sicherstellen, dass die Geschichte des Mazda MX-5 und die Freude am Fahren dieses legendären Mazda-Modells im Mittelpunkt des Beitrags standen."

"Die Arbeit von Boundless für Mazda zeigt, was möglich wird, wenn kreativer Ehrgeiz mit einem technologischen Arbeitsablauf kombiniert wird, der auf Ideenfindung, Schnelligkeit, Iteration und Kontrolle ausgelegt ist", sagte Jason Day, Head of EMEA bei Luma. "Mit Luma Agents gelang es dem Team, innerhalb von weniger als zwei Wochen vom Konzept zu einer genehmigten Kampagne zu gelangen, wobei die Integrität der Marke Mazda während des gesamten Prozesses gewahrt blieb. Dies ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie unabhängige Kreativagenturen mit kleineren, eigenverantwortlich arbeitenden Teams größere, komplexere Ideen schneller und effizienter umsetzen können, ohne dabei Abstriche bei der kreativen Qualität zu machen."

"Für eine unabhängige Agentur wie Boundless liegt die Chance darin, anspruchsvolle Projekte auf intelligentere und skalierbarere Weise zu realisieren", sagte Paul Jackson, CEO von Boundless. "Luma Agents hat uns dabei geholfen, sowohl den Zeitplan als auch die Komplexität der Produktion zu straffen, ohne dabei das Wesentliche aus den Augen zu verlieren: die Stärke der Idee, die Qualität der Umsetzung, unser Engagement für handwerkliches Können und die Integrität der Marke Mazda."

Über Luma

Luma mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, entwickelt einheitliche multimodale KI-Systeme, die Schlussfolgerungen und Generierung in einer einzigen Modellarchitektur vereinen. Seine Unified Intelligence-Plattform unterstützt Agenten, die in der Lage sind, kreative Arbeiten in den Bereichen Video, Bild und 3D von Anfang bis Ende zu planen und zu produzieren, und bedient Teams in führenden Werbeagenturen, globalen Unternehmen und Unterhaltungsstudios. Im Jahr 2025 brachte Luma Ray3 auf den Markt, das weltweit erste Video-Modell mit Schlussfolgerungsfähigkeit, gefolgt von Ray3.14, das native 1080p-Ausgaben und produktionsreife Stabilität für professionelle Arbeitsabläufe bietet. Das Unternehmen wird von HUMAIN, Andreessen Horowitz, AWS, AMD Ventures, NVIDIA, Amplify Partners, Matrix Partners und führenden Investoren aus den Bereichen Technologie und Unterhaltung unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.lumalabs.ai

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