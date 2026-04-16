Diese Aktie für die Ewigkeit ist am Mittwoch massiv unter Druck geraten. Die Papiere des Konzerns verlieren nach schwachen Zahlen und die Aussichten sind ebenfalls nicht gut. Auch das Chartbild sorgt nicht gerade für Freude. Jahrelang galten die Papiere des Modekonzerns Hermes als echte Aktien für die Ewigkeit, vor allem, da sie ein echter Dauerläufer an den Börsen waren. Doch mit dem Schwächeln des Luxussektors, geraten auch die Pariser immer mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE