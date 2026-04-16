Die Sorglosigkeit der Anleger hat einen neuen Höchststand erreicht. Wird das jetzt zum Problem für die Aktienmärkte? Eine neue Studie der Bank of America zeigt ein klares Warnsignal. Trotz der weltweiten Krisen ist die Stimmung an den Aktienmärkten exzellent und vielleicht sogar zu gut, wie die neue Fondsmanager-Studie der Bank of America offenbart. Investoren könnten zu sorglos sein So hat die Befragung unter den Geldverwaltern ergeben, dass man ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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