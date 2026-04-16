© Foto: DALL-EWährend viele Anleger bei Kreuzfahrten immer auf Royal Caribbean, Norwegian Cruise oder Carnival schauen, übersehen sie einen Champion, der schon seit Jahren das etablierte Trio mehr als in den Schatten stellt - Saga! Anfang Dezember 2025 habe ich Ihnen die Aktie von Saga das erste Mal bei wallstreetONLINE ans Herz gelegt. Damals notierte der Kurs bei rund 2,71 GBP. Das Versprechen zu der Aktie war, dass sie in den kommenden Jahren ein Potenzial von rund 400 Prozent besitzt. Schauen Sie heute auf den Kurs, dann stellen Sie Fest, dass die Aktie dabei ist, dass Versprechen einzulösen. Seit der ersten Empfehlung vor gut vier Monaten ist der Kurs von Saga auf 6,38 GBP angezogen. Ein Plus von …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE