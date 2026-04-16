DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. April
=== *** 00:01 DE/Deutsche Lufthansa AG, Streik des Kabinenpersonals und der Piloten *** 04:00 CN/BIP 1Q *** 05:40 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Washington Economic Festival 07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 1Q *** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/BIP Monat Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: 0,0% gg Vm/+0,8% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: -14,4 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion Februar PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj *** 09:00 DE/Fuchs SE, Kapitalmarkttag *** 09:00 FR/Kering SA, Kapitalmarkttag *** 10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, HV *** 10:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) März *** 11:00 EU/Verbraucherpreise März Eurozone PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,5% gg Vj Vorabschätzung: +1,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 1Q 13:30 DE/Robert Bosch GmbH, Jahrespressekonferenz 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 18./19. März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 219.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: 12,0 zuvor: 18,1 *** 15:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel zu "The future economic architecture of the eurozone" *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März Industrieproduktion PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,3% zuvor: 76,3% 17:30 US/G20-Pressekonferenz 18:00 US/IWF Generaldirektorin, Georgieva und EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau, Teilnahme an IWF-Debatte über globale Wirtschaft 19:45 US/IWF Gouverneurstalk Event, mit griechischem Finanzminister und Präsident der Eurogruppe, Pierrakakis *** 20:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Keeping Macroeconomic Frameworks Fit for Purpose in a Shock Prone World" *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q - US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
April 16, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)
