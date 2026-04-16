Der in die finanzielle Bredouille geratene Spezialverpackungshersteller Gerresheimer hat sich beim Gros seiner Kreditgeber eine Fristverlängerung für die Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für 2025 eingeholt. Zudem haben die Düsseldorfer den Verkaufsprozess für die US-Tochter Cencor gestartet.Demnach hätten 96 Prozent der Schuldschein-Inhaber einer Fristverlängerung zugestimmt, was einem Volumen von 870 Millionen Euro entspricht. Auch mit den Bankenpartnern konnte Gerresheimer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär