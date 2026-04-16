Riester 2.0 könnte die geförderte Altersvorsorge ab Januar kräftig verändern - mit mehr Spielraum bei Renditechancen und Förderung. Davon dürften nicht nur Sparer, sondern auch Lebensversicherer und Vermögensverwalter profitieren. Welche Anbieter besonders gut positioniert sind, zeigt der Blick auf die Allianz. Der für Januar geplante Neustart der staatlich geförderten Vorsorge könnte dem Geschäft mehrerer Lebensversicherer und Vermögensverwalter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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