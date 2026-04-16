Wer den nächtlichen Himmel beobachtet, geht meist von ewigen Konstanten aus, die sich erst über Millionen von Jahren messbar verschieben. Doch eine aktuelle Entdeckung bricht mit dieser Vorstellung und zeigt uns ein System, das seinen Umbau im Zeitraffer vollzieht. Astronom:innen der US-amerikanischen University of New Mexico haben ein System identifiziert, das sich innerhalb einer menschlichen Lebensspanne massiv verändert. Die im Wissenschaftsmagazin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n