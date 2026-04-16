DJ MÄRKTE ASIEN/Fest - Hoffnung auf Diplomatie und Wachstum in China treiben

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die ostasiatischen Aktienmärkte setzen am Donnerstag ihre Aufwärtstendenz mit teils neuen Rekorden fort. Sie schließen sich der Vorgabe der Wall Street an, wo der S&P-500-Index ein Allzeithoch erreichte, ebenso der technologielastige Nasdaq-Index, auch gestützt von guten Unternehmenszahlen.

In Tokio markiert der Nikkei-225-Index ein Rekordniveau, in Seoul liegt der Kospi nur knapp darunter. Als Kurstreiber werden die andauernden Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg genannt, daneben auch gut ausgefallen Wachstumsdaten aus China. Die Hoffnung auf Fortschritte bei den Friedensgesprächen sorgt bereits seit einigen Tagen für eine Stabilisierung der globalen Risikostimmung und hat Sorgen über Energieversorgungsunterbrechungen und Inflationsdruck gemildert. Dazu passend herrscht bei den Ölpreisen trotz der Blockade der Straße von Hormus - durch Iran und die USA - relative Ruhe. Brent-Öl kostet rund 95 Dollar und bleibt zunächst deutlich unter der 100-Dollar-Marke.

In Tokio steigt der breite Topix-500 um 1,0 Prozent, in Seoul kommt der Kospi um weitere 1,6 Prozent voran. Der HSI in Hongkong zieht um 1,4 Prozent an, der Composite-Index in Shanghai um 0,5 Prozent. Die australische Börse in Sydney hängt zurück, der S&P/ASX-200 gibt um 0,4 Prozent nach. Neue Arbeitsmarktdaten aus Australien sind durchwachsen ausgefallen.

In China ist derweil die Wirtschaft im ersten Quartal gemessen am BIP im Jahresvergleich um 5,0 Prozent gewachsen, was die Prognose von Ökonomen von 4,8 Prozent ebenso übertrifft wie den Wert von 4,5 Prozent aus dem Vorquartal. Zugleich übertraf das Wachstum der Industrieproduktion im März mit 5,7 Prozent die Konsensschätzung von 5,4 Prozent, wohingegen die Einzelhandelsumsätze als wichtiger Indikator für den Konsum mit 1,7 Prozent die Wachstumsprognose von 1,9 Prozent knapp verfehlten.

Weiter gesucht sind in der Region Technologie- und Chipwerte vor dem Hintergrund andauernder Zuversicht hinsichtlich der Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz. In Tokio gewinnen Advantest 3,4, Renesas 3,3, Tokyo Electron 3,7 und Softbank Group 5,3 Prozent. In Seoul verteuern sich Samsung Electronics um 2,6 und SK Hynix um 1,0 Prozent. In Hongkong gewinnen SMIC 0,3 und Hua Hong 0,6 Prozent.

Die Aktie des Batterieherstellers Contemporary Amperex Technology macht einen Satz um gut 10 Prozent, nachdem das Unternehmen starke Quartalsergebnisse vorgelegt hat, angetrieben durch eine robuste Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge. CATL meldete einen Umsatzanstieg von 52,5 Prozent und ein Ergebnisplus von 48,5 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.945,90 -0,4 +2,7 08:00 Topix 500 (Tokio) 2.969,94 +1,0 +11,6 08:00 Kospi (Seoul) 6.189,86 +1,6 +46,9 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 26.306,55 +1,4 +2,6 10:00 Shanghai-Composite 4.048,64 +0,5 +2,0 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.020,18 -0,0 +8,0 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 7.616,56 -0,1 -11,9 10:00 KLCI (Malaysia) 1.687,27 +0,2 +0,4 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:16 % YTD EUR/USD 1,1810 +0,1 1,1798 1,1785 +0,6 EUR/JPY 187,43 -0,1 187,53 187,31 +1,9 EUR/GBP 0,8695 -0,0 0,8698 0,8686 -0,2 USD/JPY 158,70 -0,2 158,96 158,92 +1,3 USD/KRW 1.471,51 -0,2 1.474,99 1.474,09 +2,2 USD/CNY 6,8173 -0,0 6,8180 6,8176 -2,5 USD/CNH 6,8150 -0,0 6,8164 6,8156 -2,3 USD/HKD 7,8308 -0,0 7,8339 7,8365 +0,6 AUD/USD 0,7190 +0,3 0,7168 0,7140 +7,8 NZD/USD 0,5915 +0,1 0,5909 0,5904 +2,8 BTC/USD 75.048,89 +0,3 74.863,48 73.925,20 -14,4 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 91,79 +0,6 0,50 91,29 Brent/ICE 94,99 +0,1 0,06 94,93 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.829,60 +0,8 39,66 4.789,94 Silber 80,55 +1,9 1,50 79,05 Platin 2.142,93 +1,6 33,18 2.109,75 Angaben ohne Gewähr

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