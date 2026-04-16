Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 16.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold auf 6.300 USD? Diese Aktie könnte der geheime Hebel sein
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
16.04.2026 07:21 Uhr
390 Leser
Artikel bewerten:
(2)

MÄRKTE ASIEN/Fest - Hoffnung auf Diplomatie und Wachstum in China treiben

DJ MÄRKTE ASIEN/Fest - Hoffnung auf Diplomatie und Wachstum in China treiben

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die ostasiatischen Aktienmärkte setzen am Donnerstag ihre Aufwärtstendenz mit teils neuen Rekorden fort. Sie schließen sich der Vorgabe der Wall Street an, wo der S&P-500-Index ein Allzeithoch erreichte, ebenso der technologielastige Nasdaq-Index, auch gestützt von guten Unternehmenszahlen.

In Tokio markiert der Nikkei-225-Index ein Rekordniveau, in Seoul liegt der Kospi nur knapp darunter. Als Kurstreiber werden die andauernden Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg genannt, daneben auch gut ausgefallen Wachstumsdaten aus China. Die Hoffnung auf Fortschritte bei den Friedensgesprächen sorgt bereits seit einigen Tagen für eine Stabilisierung der globalen Risikostimmung und hat Sorgen über Energieversorgungsunterbrechungen und Inflationsdruck gemildert. Dazu passend herrscht bei den Ölpreisen trotz der Blockade der Straße von Hormus - durch Iran und die USA - relative Ruhe. Brent-Öl kostet rund 95 Dollar und bleibt zunächst deutlich unter der 100-Dollar-Marke.

In Tokio steigt der breite Topix-500 um 1,0 Prozent, in Seoul kommt der Kospi um weitere 1,6 Prozent voran. Der HSI in Hongkong zieht um 1,4 Prozent an, der Composite-Index in Shanghai um 0,5 Prozent. Die australische Börse in Sydney hängt zurück, der S&P/ASX-200 gibt um 0,4 Prozent nach. Neue Arbeitsmarktdaten aus Australien sind durchwachsen ausgefallen.

In China ist derweil die Wirtschaft im ersten Quartal gemessen am BIP im Jahresvergleich um 5,0 Prozent gewachsen, was die Prognose von Ökonomen von 4,8 Prozent ebenso übertrifft wie den Wert von 4,5 Prozent aus dem Vorquartal. Zugleich übertraf das Wachstum der Industrieproduktion im März mit 5,7 Prozent die Konsensschätzung von 5,4 Prozent, wohingegen die Einzelhandelsumsätze als wichtiger Indikator für den Konsum mit 1,7 Prozent die Wachstumsprognose von 1,9 Prozent knapp verfehlten.

Weiter gesucht sind in der Region Technologie- und Chipwerte vor dem Hintergrund andauernder Zuversicht hinsichtlich der Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz. In Tokio gewinnen Advantest 3,4, Renesas 3,3, Tokyo Electron 3,7 und Softbank Group 5,3 Prozent. In Seoul verteuern sich Samsung Electronics um 2,6 und SK Hynix um 1,0 Prozent. In Hongkong gewinnen SMIC 0,3 und Hua Hong 0,6 Prozent.

Die Aktie des Batterieherstellers Contemporary Amperex Technology macht einen Satz um gut 10 Prozent, nachdem das Unternehmen starke Quartalsergebnisse vorgelegt hat, angetrieben durch eine robuste Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge. CATL meldete einen Umsatzanstieg von 52,5 Prozent und ein Ergebnisplus von 48,5 Prozent. 

INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.945,90  -0,4    +2,7      08:00 
Topix 500 (Tokio)     2.969,94  +1,0   +11,6      08:00 
Kospi (Seoul)       6.189,86  +1,6   +46,9      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   26.306,55  +1,4    +2,6      10:00 
Shanghai-Composite     4.048,64  +0,5    +2,0      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.020,18  -0,0    +8,0      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   7.616,56  -0,1   -11,9      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.687,27  +0,2    +0,4      10:00 
 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Mi, 09:16 % YTD 
EUR/USD           1,1810  +0,1   1,1798     1,1785  +0,6 
EUR/JPY           187,43  -0,1   187,53     187,31  +1,9 
EUR/GBP           0,8695  -0,0   0,8698     0,8686  -0,2 
USD/JPY           158,70  -0,2   158,96     158,92  +1,3 
USD/KRW          1.471,51  -0,2  1.474,99    1.474,09  +2,2 
USD/CNY           6,8173  -0,0   6,8180     6,8176  -2,5 
USD/CNH           6,8150  -0,0   6,8164     6,8156  -2,3 
USD/HKD           7,8308  -0,0   7,8339     7,8365  +0,6 
AUD/USD           0,7190  +0,3   0,7168     0,7140  +7,8 
NZD/USD           0,5915  +0,1   0,5909     0,5904  +2,8 
BTC/USD          75.048,89  +0,3 74.863,48    73.925,20 -14,4 
 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           91,79  +0,6    0,50      91,29 
Brent/ICE           94,99  +0,1    0,06      94,93 
 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.829,60  +0,8   39,66    4.789,94 
Silber            80,55  +1,9    1,50      79,05 
Platin           2.142,93  +1,6   33,18    2.109,75 
 
Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2026 00:47 ET (04:47 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.