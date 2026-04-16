Besonders beachtet! Almonty Industries und American Tungsten & Antimony: Wolfram und Antimon werden zum geopolitischen Faktor

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Während China den Großteil der globalen Produktion kontrolliert, bauen Unternehmen wie Almonty Industries und American Tungsten & Antimony alternative Lieferketten in Nordamerika, Europa und Asien auf.

Neue Rohstoffpolitik verändert globale Lieferketten

Die weltweite Rohstoffpolitik erlebt eine deutliche Neuordnung. Jahrzehntelang waren westliche Industrienationen bei kritischen Mineralien stark von chinesischen Exporten abhängig. Diese Abhängigkeit wird inzwischen zunehmend als strategisches Risiko bewertet.

Vor allem Wolfram und Antimon rücken dabei stärker in den Fokus. Beide Metalle gelten als essenziell für moderne Industrie- und Verteidigungsanwendungen. Gleichzeitig konzentriert sich ein Großteil der globalen Produktion in China. Staaten und Unternehmen versuchen daher, alternative Lieferketten aufzubauen.

In diesem Umfeld gewinnen Firmen wie American Tungsten & Antimony Ltd. und Almonty Industries Inc. an Bedeutung. Beide Unternehmen arbeiten daran, Produktionskapazitäten außerhalb des chinesischen Einflussbereichs zu entwickeln.

Wolfram: Ein Metall mit strategischer Bedeutung

Wolfram besitzt außergewöhnliche physikalische Eigenschaften. Das Metall weist die höchste Schmelztemperatur aller Elemente auf und ist extrem hart. Diese Eigenschaften machen es zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Technologien.

Besonders in der Verteidigungsindustrie spielt Wolfram eine zentrale Rolle. Es wird unter anderem in panzerbrechender Munition sowie in Hochtemperaturkomponenten von Triebwerken eingesetzt.

Doch auch zivile Industrien sind stark auf das Metall angewiesen. In der Halbleiterfertigung, der Photovoltaikproduktion und bei Hochleistungswerkzeugen für die Automobilindustrie gehört Wolfram zu den wichtigen Materialien.

Die geopolitische Dimension ergibt sich aus der globalen Angebotsstruktur. China kontrolliert rund 80 Prozent der weltweiten Wolframproduktion. Exportbeschränkungen in den vergangenen Jahren haben diese Abhängigkeit sichtbar gemacht und die Diskussion über alternative Lieferketten beschleunigt.

Almonty setzt auf globale Produktionskapazitäten

Ein Unternehmen, das sich in diesem Umfeld positioniert, ist Almonty Industries. Der Rohstoffproduzent baut derzeit mit dem Sangdong-Projekt in Südkorea eine der größten Wolframminen außerhalb Chinas auf.

Das Projekt gilt als strategisch wichtig für Industrienationen, die ihre Rohstoffversorgung diversifizieren wollen. Langfristige Abnahmeverträge und die Finanzierung durch Institutionen wie die KfW IPEX-Bank unterstreichen die wirtschaftliche und politische Relevanz der Mine.

Neben Südkorea betreibt Almonty Projekte in Europa, unter anderem in Spanien und Portugal. Damit entsteht ein internationales Netzwerk an Produktionsstandorten, das den westlichen Industrien Zugang zu Wolfram aus stabilen Rechtsräumen sichern soll.

Reindustrialisierung der Rohstoffproduktion in den USA

Parallel dazu wächst in den Vereinigten Staaten das Interesse an einer stärkeren heimischen Rohstoffproduktion. Hier setzt American Tungsten & Antimony Ltd. an.

Das Unternehmen verfolgt eine sogenannte Hub-and-Spoke-Strategie. Kern dieses Ansatzes ist eine zentrale Verarbeitungsanlage, die mehrere umliegende Projekte bedienen kann.

Der geplante Knotenpunkt ist die Dutch Mountain Processing Facility im Bundesstaat Utah. Die Anlage verfügt über die notwendigen Genehmigungen und könnte als zentrale Infrastruktur für verschiedene Explorationsprojekte dienen.

Durch dieses Modell sollen operative Synergien entstehen. Gleichzeitig könnte sich die Zeit bis zur möglichen Produktion verkürzen, da mehrere Lagerstätten über eine gemeinsame Infrastruktur erschlossen werden.

Antimon gewinnt zusätzlich an Bedeutung

Neben Wolfram spielt auch Antimon eine wichtige Rolle im Portfolio des Unternehmens. Explorationsergebnisse im Projekt Antimony Canyon weisen auf signifikante Vorkommen hin.

Antimon wird unter anderem in Flammschutzmitteln, Batterietechnologien und Infrarotsensoren eingesetzt. Aufgrund dieser Anwendungen wird das Metall von vielen Staaten ebenfalls als kritisch eingestuft.

Auch bei Wolfram zeigen jüngste Bohrergebnisse auf dem Dutch Mountain-Projekt eine größere Ausdehnung des Mineralsystems als ursprünglich angenommen. Ergänzt wird das Projektportfolio durch weitere Explorationsgebiete in Nevada, darunter Nightingale und Tennessee Mountain.

Diese Projekte könnten perspektivisch Teil einer integrierten Rohstoffplattform in den USA werden.

Geopolitik prägt die Bewertung des Sektors

Unternehmen im Bereich kritischer Mineralien bewegen sich in einem Markt, der zunehmend von geopolitischen Entwicklungen geprägt ist. Politische Initiativen zur Sicherung strategischer Rohstoffe schaffen neue Rahmenbedingungen.

In den Vereinigten Staaten wurden in den vergangenen Jahren mehrere Maßnahmen beschlossen, die den Aufbau heimischer Lieferketten unterstützen sollen. Solche Programme können Infrastrukturprojekte und Explorationsaktivitäten erleichtern.

Für Unternehmen wie Almonty und American Tungsten & Antimony ergibt sich daraus ein Umfeld, in dem Projekte zur Diversifizierung der globalen Rohstoffversorgung stärker in den Fokus rücken.

Nachfrage aus Hightech- und Verteidigungsindustrien

Auch die Marktdynamik trägt zu diesem Interesse bei. Die Preise für Wolfram haben in den vergangenen Jahren spürbar zugelegt, was die angespannte Angebotslage widerspiegelt.

Da sowohl Wolfram als auch Antimon in vielen Anwendungen schwer zu ersetzen sind, bleibt die Nachfrage aus Hightech-Industrien und dem Verteidigungssektor strukturell relevant.

Gleichzeitig bleibt der Bergbausektor von projektbezogenen Risiken geprägt, etwa bei Finanzierung, Genehmigungen oder der technischen Entwicklung von Lagerstätten.

Die zunehmende strategische Bedeutung dieser Metalle zeigt jedoch, dass Rohstoffprojekte heute nicht mehr nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet werden. Sie sind zunehmend Teil einer breiteren geopolitischen und industriellen Strategie.

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Quelle:

https://trading-treff.de/wirtschaft/almonty-industries-aktie-wolfram-wird-systemkritisch

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/wolfram-preis-iran-krieg-industrie-100.html

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American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

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Enthaltene Werte: AU0000046021,CA0203987072,AU0000445603