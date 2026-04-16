EU-Vorgaben, Recyclingoffensive, steigender Druck auf die Industrie - der Wandel ist in vollem Gange. Was lange als regulatorische Belastung galt, entwickelt sich jetzt zum echten Wachstumstreiber. Immer mehr Länder ziehen nach, Pfandsysteme werden Pflicht - und genau hier entsteht ein Milliardenmarkt mit enormer Dynamik.Bis 2029 sollen in Europa bis zu 90 Prozent aller Einweg-Getränkeverpackungen getrennt gesammelt werden. Für Länder ohne funktionierende Systeme bedeutet das massiven Nachholbedarf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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