Aktuell gibt es wenig Bewegung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Vor dem Hintergrund der angespannten Beziehungen zwischen den USA und dem Iran hat Washington zusätzliche Strafmaßnahmen in Aussicht gestellt. US-Finanzminister Scott Bessent hat nun Sanktionen gegen Unternehmen und Staaten, die iranisches Öl beziehen, ins Spiel gebracht."Die Iraner sollten wissen, dass dies das finanzielle Äquivalent zu den Bombenangriffen ist." Bereits in der Vergangenheit hatten die Vereinigten Staaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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