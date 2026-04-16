The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.04.2026
ISIN Name
XS2243350753 COM.BK.DUBAI 20/UND FLR
XS1395060491 RED ELECTR. F. 16/26 MTN
XS1397887537 YORKSHIRE BLDG 16/26 MTN
XS1398476793 IBERDROLA INTL 16/26 MTN
USY47606AE16 KIA 16/26 REGS
US053332AT96 AUTOZONE INC. 16/26
AU000XCLWAI8 AUSTRALIA 2026
XS2333222292 GUOTAI J.HO. 21/26
USN9354LAA90 VITERRA FIN. 21/26 REGS
XS2333676729 LAND NRW MTN.LSA 21/26DL
XS2333299324 I.F.FAC.IMM. 21/26
XS2334579062 ING BANK 21/26 MTN
DE000A41YEC7 MUTARES KGAA BZR
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.04.2026
ISIN Name
XS2243350753 COM.BK.DUBAI 20/UND FLR
XS1395060491 RED ELECTR. F. 16/26 MTN
XS1397887537 YORKSHIRE BLDG 16/26 MTN
XS1398476793 IBERDROLA INTL 16/26 MTN
USY47606AE16 KIA 16/26 REGS
US053332AT96 AUTOZONE INC. 16/26
AU000XCLWAI8 AUSTRALIA 2026
XS2333222292 GUOTAI J.HO. 21/26
USN9354LAA90 VITERRA FIN. 21/26 REGS
XS2333676729 LAND NRW MTN.LSA 21/26DL
XS2333299324 I.F.FAC.IMM. 21/26
XS2334579062 ING BANK 21/26 MTN
DE000A41YEC7 MUTARES KGAA BZR
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