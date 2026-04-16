Die Bullen sind zurück: Nach einer zähen Durststrecke drehen die KI-Highflyer an der Wall Street wieder auf. Doch während Nvidia, Microsoft und Co wieder Gas geben, offenbart ein schockierender Anschlag auf OpenAI-Chef Sam Altman die verwundbare Flanke des Booms. Der Fall weckt böse Erinnerungen an den März 2024.Lange Zeit eilten die Kurse der "Magnificent Seven" von Rekord zu Rekord, getrieben von der Hoffnung auf eine neue industrielle Revolution. Nach einer gesunden Konsolidierung in den letzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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