Diese Aktie hat kaum ein Anleger auf dem Schirm, doch hier winken gute Wachstumsaussichten, 7 Prozent Dividendenrendite, eine niedrige Bewertung mit KBV 0,43 und mögliche 309 Prozent Kurspotenzial. Die Aktie, bei der ein Schnäppchen lauern könnte, ist ein Unternehmen mit knapp 6.000 Mitarbeitern aus Singapur. Dieses dürfte den wenigsten Anlegern etwas sagen, doch immerhin bringt man drei Milliarden US-Dollar Kapitalisierung auf die Waage. Gute Wachstumsaussichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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