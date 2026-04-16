Plötzlich ein Punkt ganz oben im Display? Wer wissen will, was das auf dem Handy bedeutet, muss die Farbcodes kennen: Grün und Orange haben mit Kamera und Mikro zu tun. Aber was ist mit Weiß? Mal mittig, mal rechts - aber immer am oberen Displayrand: Dort tauchen immer einmal wieder kleine, farbige Punkte auf. «Was hat das zu bedeuten?», fragt man sich. Ganz einfach. Beim iPhone bedeutet das Folgendes: Grüner Punkt in der Statusleiste: Gerade verwendet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n