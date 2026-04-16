© Foto: TUI

Der weltgrößte Reisekonzern steckt in einer der ungemütlichsten Lagen seiner jüngeren Geschichte. Zwei Kreuzfahrtschiffe liegen im Persischen Golf fest. Der Ölpreis zieht an. Die Reisebranche zittert. Und trotzdem haben TUI-Manager im März eigene Aktien gekauft. Was wissen die, was der Markt vielleicht noch nicht eingepreist hat? Vielleicht die Flottenanpassung, die hartnäckig gehaltenen Jahresziele? Wer jetzt nicht aktiv schaut was lost ist, könnte die Wende verpassen, oder tiefer in die Falle tappen. Dieser Bericht zeigt, worauf es wirklich ankommt.

Mehr als nur Pauschalurlaub

TUI ist ein vollständig integrierter Konzern, von der Buchung über den Flieger bis hin zum eigenen Hotelzimmer läuft alles unter einem Dach. Marken wie TUI Blue, RIU und TUI fly kennen Millionen Europäer. Rund 300 Flugzeuge, mehr als 400 Hotels, eine hohe Latte, die kaum ein Wettbewerber erreicht. Das macht TUI auch widerstandsfähiger als viele denken. Denn wer die gesamte Wertschöpfungskette kontrolliert, verdient an jedem Glied.

Gleichzeitig hat die Pandemie gezeigt, wie verletzlich das Modell bei globalen Schocks ist. Die Schulden von damals drücken noch immer. Dennoch hat TUI die Struktur umgebaut, digitalisiert, neue Segmente erschlossen. Das Ziel ist klar: weg vom reinen Vermittler, hin zu einem Reise-Ökosystem. Für den deutschen Anleger ist TUI besonders relevant. Über 40 Prozent des Umsatzes kommen aus dem DACH-Raum. Der Sitz in Hannover, die starke Markenpräsenz hierzulande, die Millionen Stammkunden, das alles macht die Aktie zu einem direkten Must-have für deutsche Investoren.

Charttechnik

Der Chart zeigt, wie TUI durch das erste Quartal 2026 durchgeschüttelt wurde. Vom Jahreshoch bei 9,55 Euro ging es mit dem Ausbruch des Iran-Konflikts steil bergab. Zeitweise notierte die Aktie bei 6,40 Euro, ein Niveau, das Anleger nervös macht. Dann folgte eine Bodenbildungsphase zwischen 6,50 und 7,00 Euro. Der Kurs pendelte wochenlang seitwärts. Zuletzt hat sich das Bild aber leicht aufgehellt. Die letzte Wochenkerze überschritt das Hoch der vorangegangenen Kerzen, ein erstes technisches Signal für Kaufinteresse. Der RSI liegt bei rund 43. Das ist kein überhitzter Markt, sondern Luft nach oben. Wer zwischen 7,00 und 7,30 Euro einsteigt, bewegt sich in einem Bereich, der charttechnisch als Unterstützungszone gilt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 8,01 Euro, der Kurs darunter. Das ist die Grauzone. Gelingt es TUI, die eingetretenen Widerstände zu überwinden und ein sogenanntes Golden Cross zu bilden, also die kurzfristige (50er) über die langfristige (200er) Durchschnittslinie zu heben, dann wäre das ein klares Kaufsignal. Nach dem Todeskreuz der vergangenen Wochen wäre das die technische Wende, die Bullen erwarten. Das Kursziel in diesem Szenariok könnten durchaus 9 Euro sein.

Was tun?

TUI hält trotz der Krise an seiner Prognose fest, Umsatzwachstum von zwei bis vier Prozent, bereinigtes EBIT-Plus von sieben bis zehn Prozent. Im letzten Quartal lag der Verlust je Aktie bei minus 0,09 Euro, eine deutliche Verbesserung gegenüber minus 0,17 Euro im Vorjahr. Barclays bestätigt das Overweight-Rating. Die Deutsche Bank und Bernstein bleiben eher konstruktiv. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 10,50 Euro, weit über dem aktuellen Kurs. Das Risiko ist aber dennoch real: Solange die beiden Kreuzfahrtschiffe im Golf feststecken und der Ölpreis hoch bleibt, bleibt auch der Druck auf die Aktie. Aber die Insiderkäufe im März, eine schnelle Flottenanpassung und ein Kurs mit technischem Aufholpotenzial sprechen eine andere Sprache. Wer risikobereit ist und einen mittel- bis langfristigen Horizont mitbringt, kann im Bereich zwischen 7,00 und 7,30 Euro schrittweise eine Position aufbauen. Den Einstieg auf einmal zu setzen wäre vielleicht zu mutig, Stoppkurs dennoch nicht vergessen.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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